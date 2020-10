Concertul de Luminaţie din Cimitirul Central/Hazsongard din Cluj-Napoca va fi difuzat online

Concertul de Luminaţie din Cimitirul Central/Hazsongard din Cluj-Napoca va fi difuzat în acest an doar online şi nu va beneficia de public, din cauza pandemiei de COVID-19.

"Luminaţia în pandemie: AD AETERNUM, spectacolul de muzică de operă şi balet ce avea loc de obicei în Cimitirul Central, acum înregistrat şi fără public, va fi difuzat de Scena Urbană pe 1 noiembrie, simultan, pe mai multe canale online şi AUDIO în 4 cimitire din municipiu şi pe Radio Cluj. Tradiţia concertului de Luminaţie din Cimitirul Central/Házsongárd din Cluj-Napoca, organizat, în ultimii 5 ani, de Asociaţia Scena Urbană, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Cluj-Napoca, datorită semnificaţiei lui profunde, trebuie să continue şi în an de pandemie, însă fără public", se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de organizatori, scrie agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, spectacolul fără public de anul acesta poartă numele de "Ad Aeternum" şi a fost înregistrat de 8 instrumentişti ai Claudiopolis Youth Orchestra şi 17 copii de la Armonia Music - îndrumaţi de Rada Lăpuşan, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu -, de 10 interpreţi ai corului Sf. Cecilia - sub bagheta dirijorului Potyó István -, şi de 10 balerini sub coregrafia lui Vlad Sebastian, fiind regizat de Ina Hudea.

"Cu scopul de a evita orice fel de expunere publică în contextul normelor de distanţare şi a celor sanitare impuse de starea curentă, Scena Urbană anunţă că va oferi clujenilor şi anul acesta momentul muzical mult aşteptat. De data aceasta, însă, va fi sub forma unui spectacol de muzică şi balet fără public, înregistrat în prealabil şi transmis în ziua de duminică, 1 noiembrie, de la ora 18.05 pe mai multe canale simultan. (...) În anul pandemic 2020, accentul momentului pregătit de Scena Urbană pentru seara specială de Luminaţie se doreşte a fi pe solidaritate, pe unitate în diversitate, atât culturală şi socială, cât şi religioasă", se mai arată în comunicat.