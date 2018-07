Condițiile puse de Dragnea pentru a-l susține pe Tăriceanu la prezidențiale

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză pe tema motivelor care l-ar determina pe liderul PSD Liviu Dragnea de a susține candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu la prezidențialele de anul viitor.

Adevarul:

Potrivit unor surse din PSD, Dragnea este dispus să-l susţină pe Tăriceanu în cursa pentru prezidenţiale, din mai multe motive. În primul rând, fără Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea pierde puterea, căci, din toamnă, UDMR nu va mai vota alături de PSD. Iar voturile minorităţilor naţionale, plus eventualele racolări de la PMP nu vor fi suficiente ca PSD să strângă o majoritate parlamentară fără ALDE. Aşa că Dragnea este oarecum obligat să-i accepte lui Tăriceanu pretenţia de a fi candidat comun PSD-ALDE la prezidenţiale. În plus, situaţia juridică în care se găseşte Dragnea este o altă pârghie de negociere pentru Tăriceanu. Liderul PSD are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi sigur că modificările operate la Codurile penale nu vor fi date peste cap.