Conferinţa Cluj Innovation Days

Conferinţă Internaţională pe tema sustenabilitatea economiei şi Pactul Verde European: "Comunitatea Europeană a început tranziţia către o Economie Verde" Cluj IT Cluster organizează în 19-21 mai, cea de-a noua ediţie a conferinţei Cluj Innovation Days, care îşi propune să analizeze noi modele de sustenabilitate în business şi tehnologie, aducând împreună specialişti din industrii diverse şi punând bazele unor cooperări importante între parteneri din ţară şi străinătate.

Uniunea Europeană, prin toate instituţiile sale reprezentative şi în colaborare cu Statele Membre alocă resurse semnificative şi propun planuri care să transforme Europa într-o versiune mai verde, mai digitală, mai rezilientă şi mai adaptată la provocările curente şi viitoare prin care va trece continentul. Conferinţa îşi menţine statutul de platformă pentru facilitarea dialogului între actori relevanţi din mediul privat, autorităţi publice, mediul de cercetare şi dezvoltare, prin aducerea în prim-plan a temei sustenabilităţii economiei şi a Pactului Verde European (the Green Deal) lansat de Comisia Europeană, conform Agerpres.

"Am putut observa cu toţii foarte multe companii - în special afaceri locale - care au fost luate pe nepregătite de venirea crizei generate de Coronavirus şi au întâmpinat dificultăţi mari în modelul de afaceri practicat sau chiar au falimentat în foarte scurt timp, lucru care ar fi putut fi evitat dacă exista o infrastructură de tranziţie către sfera digitală foarte bine pusă la punct. Este tot mai clar că procesul de digitalizare nu a fost, nu este şi nu va fi un moft de marketing, ci o nevoie tot mai mare pentru fiecare firmă în parte, indiferent de mărimea ei. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a pus în aplicare Pactul Verde European, prin care îşi doreşte transformarea economică şi socială şi accelerarea procesului de tranziţie eco ca răspuns la criza socială şi economică generată de pandemia Covid-19. Această conferinţă are ca obiectiv atât înţelegerea nevoii de digitalizare la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, în special al business-ului, dar şi al administraţiei publice, cât şi nevoia de a face o tranziţie către o economie sustenabilă, mult mai puţin dăunătoare pentru mediul înconjurător", declară Stelian Brad, Preşedinte Cluj IT Cluster.

Cine se poate înscrie ca participant la conferinţă?

* manageri din companii mici sau mijlocii active în România, dar şi pe plan internaţional, în industrii precum software, telecomunicaţii, HoReCa, sănătate, biotech, producţie, având un interes ridicat privind transformarea digitală sustenabilă;

* antreprenori sau persoane interesate de zona antreprenoriatului care îşi doresc să descopere cum să se adapteze la noul mediu de business şi tranziţia verde a economiei.

* reprezentanţi şi angajaţi ai companiilor locale din România interesaţi de dezvoltare profesională şi îmbunătăţirea continuă a competenţelor;

* investitori în căutare de noi oportunităţi de investiţii şi descoperirea a noi lanţuri valorice, tehnologii emergente şi parteneriate inovative;

* studenţi ce îşi doresc să completeze studiile lor cu experienţe din mediul practic de business.

În cele trei zile de conferinţă se vor reuni o serie de invitaţi de calibru naţional şi internaţional, reuniţi sub motivaţia tranziţiei verzi (green transition) a economiei precum: Emil Boc (Primar Cluj-Napoca), Allen Coliban (Primar Braşov), Astrid Fodor (Primar Sibiu), Ion Lungu (Primar Suceava), Stelian Brad (Preşedinte Cluj IT Cluster), Thibaut Kleiner (Director, DG Connect), Ciprian Şorlea (Nordlogic), Florin Păun (Safe Cluster), Dacian Dragoş (UBB), Cristina Bădulescu (Climate Kic).

Aceştia şi mulţi alţii vor fi cei care vor discuta subiectele propuse în agenda evenimentului şi vor răspunde la întrebările participanţilor în privinţa opţiunilor pe care le au ca organizaţii sau ca indivizi. Mai exact, ei vor aduce în faţa publicului larg intervenţii de specialitate şi discuţii de tip panel, practice, pe teme precum transformarea digitală sustenabilă, discuţii despre inovarea oraşelor şi comunităţilor verzi, despre procesul de transformare a economiei europene prin angrenarea IMM-urilor, susţinerea tranziţiei verzi prin tehnologie şi emergenţa a noi lanţuri valorice şi parteneriate pentru inovare. Participanţii conferinţei vor descoperi teme de actualitate despre inovarea într-un mod sustenabil şi despre transformarea locului de muncă, dar şi a comunităţilor din care facem parte în unele mai "verzi".

Cea de-a noua ediţie a conferinţei Cluj Innovation Days este organizată în cadrul programului Future Skills, implementat de Cluj IT Cluster în parteneriat cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Şcoala Informală de IT. Proiectul aduce o serie de beneficii şi acţiuni de sprijin menite să faciliteze o tranziţie lină prin procesele de digitalizare şi transformare organizaţională. Abordarea proiectului presupune un model centrat pe abilităţi, în care atât angajatul cât şi compania pot accesa cunoştinţe, expertiză şi suport specializat pentru programe de învăţare personalizate pe tot parcursul vieţii şi programe de învăţare la locul de muncă.

Anul acesta conferinţa va avea loc în perioada 19-21 mai în mediul online. Accesul la activităţile conferinţei este gratuit, iar cei interesaţi să participe se pot înscrie deja urmând instrucţiunile disponibile de pe website-ul conferinţei.

Pentru mai multe detalii privind conferinţa urmăriţi pagina: https://clujinnovationdays.com/

Persoană de contact

Diana Campian, Cluj IT Cluster

Adresa de email: diana.campian@clujit.ro