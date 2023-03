Conferinţa ONU privind apa: 'Omenirea 'vampirică' a 'rupt ciclul apei' - Antonio Guterres

Omenirea "vampirică" a "rupt ciclul apei", punând în pericol miliarde de oameni de pe întreg globul, a avertizat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea conferinţei ONU privind apa, un eveniment inedit organizat după o pauză de aproape o jumătate de secol, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Am rupt ciclul apei, am distrus ecosisteme şi am contaminat apele subterane", a afirmat Antonio Guterres la deschiderea conferinţei la care timp de trei zile sunt aşteptate peste 6.500 de persoane, între care o sută de miniştri şi 12 şefi de stat şi de guvern.

"Drenăm umanitatea de substanţa sa vitală prin supraconsumul vampiric şi utilizarea nesustenabilă a apei şi o facem să se evapore prin încălzirea planetei", a adăugat el, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la viitorul "compromis" al apei, care este "seva umanităţii" şi "un drept al omului".

Cel puţin două miliarde de oameni beau apă contaminată cu fecale, fiind expuşi la boli mortale, holeră, dizenterie, febră tifoidă sau poliomielită. Ca să nu mai vorbim de poluarea cu produse farmaceutice, chimice, pesticide, microplastice sau nanomateriale care afectează de asemenea ecosistemele de apă dulce. Pentru a asigura accesul tuturor la apă potabilă până în 2030, nivelurile actuale de investiţii ar trebui cel puţin triplate, apreciază un raport al ONU-Apă şi UNESCO.

Nu este suficientă apă în unele locuri, prea multă în altele unde inundaţiile sunt în creştere sau apa este contaminată, se arată în raportul publicat marţi care subliniază "riscul iminent al unei crize mondiale de apă".