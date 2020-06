Conferinţele Pactul pentru Muncă ajung pe 9 iunie la Timişoara

Adaptarea la situaţia actuală a forţei de muncă la nivel naţional, importanţa digitalizării, dar şi identificarea de soluţii pentru ca sistemul de învăţământ să se coreleze cu necesităţile de pe piaţa muncii sunt printre temele conferinţei "Pactul pentru Muncă'', ce va avea loc marţi, 9 iunie 2020, la Timişoara.

"Epidemia mondială de coronavirus ne-a schimbat obiceiurile şi, cel mai probabil, normalitatea dinainte de pandemie va fi diferită de cea de după pandemie. Dar, această epidemie a avut şi efecte benefice: ne-a arătat tuturor cât de importantă este digitalizarea şi revoluţia industrială 4.0. Multă lume se teme de această nouă eră digitală a tehnologiei industriale! Se teme că roboţii vor lua locurile de muncă ale angajaţilor! Cel mai probabil, unele locuri de muncă, într-adevăr, vor dispărea, dar, obligatoriu, vor apărea altele, mai multe şi mai bine plătite! Dar, pentru aceasta, este nevoie de o colaborare mult mai strânsă între companii şi şcoală, între companii şi autorităţi!", a afirmat Cristina Chiriac, preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF.Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, conferinţele Pactul pentru Muncă, organizate de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, Federaţia Patronală Petrol şi Gaze - FPPG, în parteneriat strategic cu Concordia, continuă seria din 2019 cu trei evenimente ce vor avea loc în acest an în centrele universitare Timişoara, Braşov şi Constanţa la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, renumiţi specialişti în domeniu, antreprenori şi manageri ai unor companii naţionale şi multinaţionale.Criza COVID-19, starea de urgenţă şi de alertă, impunerea măsurilor de distanţare socială, de carantină şi izolare au afectat şi afectează în continuare un număr însemnat de companii şi angajaţi în România, dar şi la nivel mondial, susţin organizatorii."Toate acestea au generat efecte devastatoare atât asupra economiilor dezvoltate, cât şi a celor emergente. Relocarea activităţii la domiciliu, reducerea numărului de ore lucrate, pierderea locurilor de muncă influenţează în aceeaşi măsură piaţa globală a muncii, precum şi pe cea din România. Aceleaşi restricţii ne-au determinat să organizăm evenimentele, în premieră, sub forma unor emisiuni TV (online). Dezbaterile, până la normalizarea situaţiei în ţară, vor fi transmise live pe platformele online (Youtube) şi pe reţelele de socializare (Facebook). În sălile de conferinţe vor fi prezenţi doar vorbitorii şi reprezentanţii mass-media (într-o zonă special amenajată, respectând condiţiile impuse de legislaţia în vigoare), participanţii putând interacţiona cu speakerii prin intermediul platformelor online. Pactul pentru Muncă reprezintă dovada de unitate antreprenorială a două mari entităţi patronale, Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin şi Federaţia Patronală Petrol şi Gaze, care-şi unesc eforturile, în susţinerea proiectelor economice naţionale", se spune în comunicat.Companiile şi micii întreprinzători pot participa online la conferinţa organizată la Timişoara, Sala Vieneză, în data de 9 iunie 2020, începând cu ora 10:00."Pandemia ne-a obligat să ne regândim planurile, să ne pregătim pentru un viitor pe care ni-l imaginam uşor diferit şi a accelerat o serie de trenduri pre-existente, cum ar fi digitalizarea, automatizarea sau flexibilizarea proceselor. Acestea se adaugă provocărilor generale ale pieţei de muncă din România, provocări care ţin de lipsa personalului calificat şi, în cadrul industriei pe care o reprezint, de îmbătrânirea forţei de muncă. Toate aceste aspecte trebuie reflectate pe piaţa muncii şi credem că Pactul pentru Muncă este un punct de plecare", a afirmat Frank Neel, preşedintele FPPG.La finalul celor seriei de dezbateri, concluziile şi soluţiile identificate în cadrul discuţiilor se vor concretiza într-un acord - Memorandum of Understanding - agreat de participanţii la conferinţe. Documentul va fi înaintat Guvernului României şi va include principalele soluţii identificate de mediul antreprenorial pentru o piaţă a muncii flexibilă, eficientă şi competitivă, cu efecte benefice asupra întregii economii, dar şi asupra nivelului de trai al românilor, se mai precizează în comunicatul de presă al CONAF.Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) are ca obiectiv susţinerea şi promovarea antreprenoriatului feminin şi reprezintă interesele a 9 organizaţii economice şi sociale, având ca scop apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale femeilor de afaceri în relaţiile cu autorităţile publice şi dezvoltarea unor relaţii de afaceri.Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) este membru fondator al Confederaţiei Patronale Concordia, singura confederaţie patronală românească afiliată la International Organization of Employers şi Business Europe şi militează pentru responsabilitatea companiilor în ceea ce priveşte siguranţa, sănătatea şi securitatea operaţiunilor şi a personalului.