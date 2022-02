Copii ai unor celebrităţi precum David Hasselhoff, Martin Lawrence și Shaquille O’Neal, într-o emisiune la postul E!

Postul de televiziune E! adună în emisiunea „Relatively Famous: Ranch Rules”, cu premiera pe 6 februarie, opt copii de vedete de la Hollywood şi îi trimite să lucreze şi să locuiască la fermă în Steamboat Springs, Colorado. Experienţa îi va pune în faţa unor provocări amuzante, dar şi dificile, pe măsură ce vor ajuta la redeschiderea fermei Saddleback, după ce aceasta a fost afectată de pandemie, conform news.ro.

Îmbrăcaţi în haine semnate de designeri celebri şi încălţaţi în cizme de cowboy, cei opt vor să demonstreze că sunt mai mult decât un nume de familie celebru. În timpul şederii de 30 de zile, proprietarii fermei le vor da sarcini gospodăreşti specifice fermei, de la cele mai murdare, la cele mai solicitante. Pe măsură ce îndeplinesc sarcinile şi împart acelaşi spaţiu de locuit, dar şi experienţa de a avea părinţi celebri, relaţiile dintre ei se sudează, dar generează şi conflicte. După zile de muncă epuizante, toţi se întreabă dacă vor putea să atingă obiectivele şi să deschidă la timp ferma pentru public.

Echipa este formată din: fiica starurilor rock Pat Benatar şi Neil Giraldo, Hana Giraldo, care este şi ea cântăreaşă. Hana are o personalitate puternică şi îşi susţine mereu punctul de vedere. După o despărţire recentă, Hana este singură şi gata să înfrunte viaţa la fermă.

În calitate de luptător de wrestling, Austin Gunn trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a-şi impresiona tatăl, pe legenda din wrestling, Billy Gunn. Austin adoră să fie centrul atenţiei la fermă şi nu se teme să-i arate cu degetul pe cei care nu muncesc suficient. Austin este singur, dar în scurt timp romantismul îl ajunge din urmă la fermă.

Taylor „Tay” Hasselhoff este fiica lui David Hasselhoff şi este exponenta perfecă a expresiei „daddy’s girl”. Tay este agent imobiliar de lux, este o persoană extrem de realistă şi nu tolerează victimizarea colegilor ei. Optimistă şi iubitoare de animale, Tay va face tot ce îi stă în putinţă pentru această fermă.

Jasmin Lawrence este fiica faimosului actor Martin Lawrence şi fiica vitregă a lui Emmitt Smith, câştigător a trei trofee Super Bowl Champion şi parte din NFL Hall of Fame. Este cea mai mare dintre cei şapte fraţi şi deseori are un comportament matern faţă de prietenii ei. Nu se fereşte să recunoască că are o viaţă de poveste, dar este gata să îşi ridice mânecile şi să lucreze cot la cot cu fermierii.

Model şi DJ, Myles O’Neal este fiul legendei NBA, Shaquille O’Neal şi a lui Shaunie O’Neal. Cu o personalitate puternică, precum a tatălui său, Myles şi zâmbetul său contagios, se evidenţiază în grup. Este foarte entuziasmat să îşi cunoască colegii de la fermă, chiar dacă nu este obişnuit să îşi împartă spaţiul cu alţii.

Fiul muzicianului şi actorului premiat cu Grammy Ray Parker Jr., Redmond Parker este gata să urce în şa şi să cucerească ferma. În calitate de antreprenor, Redmond nu este stăin de muncă, dar programul de la fermă poate să îl pună în dificultate.

Harry James Thornton este fiul actorului premiat cu Oscar Billy Bob Thornton şi lucrează în domeniul recuzitei în LA. Harry recunoaşte că a avut dificultăţi în ceea ce priveşte relaţiile cu alţi oameni în trecut şi speră ca această experienţă să îl ajute să îşi facă preiteni pe viaţă.

Ca şi fiica legendarului artist hip-hop şi rapper Eazy-E, Ebie îşi constriueşte cariera de muzician şi artist în LA. Viaţa la fermă este dificilă pentru ea, dar speră că aceste provocări o vor ajuta să se dezvolte.

„Relatively Famous: Ranch Rules” este produs de Fremantle şi îi are ca producători executivi pe Kevin Lee, Justin Berfield, Jason Felts, Joe Simpson şi Angela Rae Berg.