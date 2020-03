Corina Şuteu, despre efectul pandemiei: 'Nu toate producţiile pot trece în online. Mulți şi-au pierdut posibilitatea de a-şi câştiga existenţa'

Consultantul cultural Corina Șuteu spune că închiderea teatrelor, cinematografelor, librăriilor şi muzeelor înseamnă suspendarea unei bune părţi a vieţii culturale dar şi anularea surselor de venit pentru creatori.

Sute de creatori şi profesionişti în varii domenii ale culturii aflaţi deja în situaţie de precaritate se confruntă cu o nouă criză generată de epidemie, respectiv de imposibilitatea de a-şi exercita vocaţia, potrivit Mediafax.ro.

„Avem nevoie de un plan de urgenţă”, spune Corina Şuteu, expert în politici culturale.

În emisiunea „Timpul Prezent” de la Radio România Cultural ea a cerut Ministerului Culturii, Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor să pună la punct o strategie în acest sens.

Corina Şuteu e de părere că, de fapt, în cultură s-a cheltuit mult şi prost.

„S-a cheltuit foarte mult pe tot felul de evenimente aşa-zis culturale, pe care politicienii le-au recuperat ca evenimente de propagandă şi astfel s-a ajuns la un model îngrozitor de ideologizant al culturii oficial susţinute de stat”, spune Corina Șuteu.

Aceasta susţine că, din moment ce administraţia culturală nu a făcut suficiente eforturi pentru a se adapta nevoilor culturii prezente, s-a ajuns la o învechire a instrumentelor administrative.

„Toate aceste elemente converg într-o situaţie dramatică pentru mai multe categorii de creatori şi profesionişti. E vorba în primul rând de artiştii freelanceri, care în momentul de faţă nu-şi mai pot exercita vocaţia pentru că toate contractele lor au căzut: nu se mai prodic spectacole noi, spectacolele deja montate nu mai sunt jucate etc. Nu toate producţiile pot trece în on line. Aici sunt atinşi toţi artiştii din domeniile vizuale cei care sunt pictori sau sau artişti vizuali, artişti conceptuali care nu mai pot să îşi facă expoziţiile; dar şi artişti din artele interpretative: actorii, interpreţii etc. Dar sînt lovite şi zonele de acompaniere ale culturii, cum ar fi bibliotecile ori muzeele. Ce se întâmplă cu cei care lucrează contractual cu aceste instituţii, cu cei care nu sunt salariaţi ai acestor instituţii? O altă categorie foarte importantă este zona industriilor culturale, cinematografia, cartea şi muzica. În toate aceste domenii există un număr enorm de oameni care în momentul de faţă şi-au pierdut posibilitatea de a-şi câştiga existenţa. Ce face statul român, dacă noi ne-am asumat ca politică publică o direcţie prin care cultura este încurajată?”, spune Corina Şuteu.

Fostul ministru al culturii spune că trebuie concepută o strategie, un plan de urgenţă pentru toate aceste categorii.

„E foarte trist că în afară de câteva anunţuri şi apeluri nu se face nimic concret. Propunerea mea ar fi ca Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor să se gândească imediat la un plan de urgenţă dincolo de cel care prevede ce am citit deja zilele trecute referitor la acordarea salariului minim pe economie tuturor acestor categorii. Deocamdată nu se ştie cum se va acorda acest ajutor, în funcţie de ce criterii. (…) Eu cred că mandatul pe care îl are administraţia culturală şi politicienii care sunt interesaţi de cultură la toate nivelurile este de a se ocupa de aria culturală. Aria culturală este de fapt creaţia celor care la ora asta au ajuns să fie în situaţia cea mai fragilă”, mai spune Corina Şuteu.

„Aceste vulnerabilităţi trebuie abordate pe de o parte holistic, în sensul în care trebuie specialişti care cunosc domeniul culturii din Ministerul Culturii, al Muncii, al Finanţelor şi din alte ministere ar trebui să gândească o reglementare comună pentru industriile culturale dar e nevoie şi de reglementări specifice adresate fiecărei arii în parte”, a mai afirmat consultantul cultural.

Corina Şuteu e de părere că Ministerul Culturii este total nepregătit pentru situaţia de acum şi că „e nevoie de efort comun, participativ în care toată lumea să ia lucrurile în serios”.

Corina Şuteu este consultant cultural, expertă în politici culturale şi manager cultural. A fost director UNITER (1991-1993), director al Theatrum Mundi (1993-1995), director al Institutului Cultural Român din New York între 2006 şi 2012. A fost ministrul culturii între 2016 şi 2017.