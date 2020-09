Coronavirusul și noua realitate. Cum să trăim în siguranță?

Pandemia cu care ne confrutăm în acest moment cu toții, ne învață cum să trăim într-o nouă realitate - la serviciu, acasă, și în toate celelalte locuri pe le frecventăm. În fiecare țară, guvernul încearcă să găsească cele mai bune soluții pentru ridicarea restricțiilor și decongelarea economiei, însă este cert că situația generală continuă să fie sub semnul întrebării.

Cum arată situația atunci când vine vorba de afaceri? Pandemia a afectat cu siguranță multe modele de afaceri, în timp ce pe altele putem spune că le-a ajutat într-o oarecare măsură. Printre cele mai afectate se numără afacerile care depind de prezența fizică a consumatorilor, precum saloanele de înfrumusețare, agențiile de turism, companiile aeriene, organizatorii de evenimente, restaurantele, hotelurile etc. Iar printre cele care au fost „ajutate” de către pandemie se numără distribuitorii de suplimente alimentare pentru susținerea sistemului imunitar, distribuitorii de produse pentru curățare și dezinfectare, și în general distribuitorii care își conduc afacerile exclusiv online.

Recuperarea economiei este un proces foarte complicat, care arată diferit în fiecare țară. Mulți oameni vorbesc despre incapacitatea de a reveni la realitatea de dinainte de pandemie. De asemenea, nu este clar cum va arăta această „nouă realitate”.

Restricțiile actuale vor continua să existe până la inventarea vaccinului împotriva virusului sau vindecarea eficientă a persoanelor infectate. Totuși, putem spune că am făcut progrese pentru a reveni la normalitatea de dinainte de pandemie. Primele restricții au fost eliminate în luna mai. Magazinele, saloanele de înfrumusețare, creșele, și altele, au fost deschise. Mai târziu, li s-a permis angajaților să se întoarcă la birouri, companiile adoptând, bineînțeles, reguli stricte de siguranță. Restaurantele au fost deschise, de asemenea, etc. Evident, în fiecare dintre aceste locații trebuie respectate regulile de siguranță impuse de autorități, cum ar fi purtarea măștilor, menținerea unei distanțe de 2 metri față de alte persoane, etc.

Este datoria și interesul fiecărei persoane să ia toate măsurile necesare pentru a se proteja și a-i proteja pe cei din jur. Și nu trebuie să uităm că există unele măsuri pe care trebuie să le aplicăm și atunci când suntem acasă. În primul rând, atunci când ne întoarcem acasă, trebuie să avem grijă să nu atingem niciun obiect până când nu ne spălăm bine pe mâini. Dar înainte de a face acest lucru, este recomandat să ne îndepărtăm încălțămintea cu atenție și chiar să o dezinfectăm pe loc, dacă se poate face acest lucru cu ușurință. De asemenea, este recomandat să ne schimbăm hainele cu care am fost afară și să le punem direct în coșul cu rufe de spălat, sau într-un loc retras. Iar dacă am ieșit afară să plimbăm câinele, la intrarea în casă, trebuie să-i dezinfectăm lăbuțele cu o soluție dezinfectantă.

Este bine să evităm să petrecem prea mult timp afară, în locuri aglomerate, precum parcurile, sau în spațiile publice închise. Totuși, ne este imposibil să rămânem acasă tot timpul, mai ales dacă locul de muncă pe care îl avem ne impune să mergem la birou.

Cum să avem grijă de noi și de oamenii pe care îi iubim având în vedere situația actuală?

Siguranța la locul de muncă

Deși multe persoane încă lucrează de acasă, majoritatea angajaților s-au întors la birourile de lucru. Pentru a reduce riscul de contaminare cu virusul COVID-19, guvernul a elaborat o serie de recomandări de aplicat la locul de muncă. Acestea sunt, printre altele:

- distanțarea socială - distanța minimă de 2 metri trebuie menținută și la locul de muncă sau, dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui instalate „ziduri” de protecție între birourile angajaților care lucrează într-un spațiu deschis;

- spălarea și dezinfectarea mâinilor - mâinile trebuie spălate cât mai des sau, dacă acest lucru nu este posibil, dezinfectate cu un produs care conține cel puțin 60% alcool. Gelurile antibacteriene ar trebui să fie disponibile la fiecare loc de muncă, iar instrucțiunile pentru spălarea și dezinfectarea în mod corect a mâinilor trebuie să fie afișate în toalete. De asemenea, este recomandat să existe la toalete prosoape de hârtie de unică folosință sau un uscător de mâini;

- dezinfectarea suprafețelor - toate suprafețele utilizate frecvent, cum ar fi mesele de birou, mânerele ușilor și balustradele trebuie dezinfectate cât mai des posibil.

Cumpărături în siguranță

Atunci când mergem la cumpărături, este important să ne amintim să purtăm masca de protecție în permanență. La intrarea în magazin, trebuie să aplicăm pe mâini gelul sau soluția dezinfectantă. Purtarea mănușilor de protecție este de asemenea, foarte recomandată, având în vedere că atingem coșul de cumpărături sau unele produse care au fost atinse și de alte persoane înaintea noastră. Și, bineînțeles, trebuie să menținem distanța de cel puțin 2 metri față de alte persoane.

Vizită sigură la salonul de înfrumusețare

În această perioadă dificilă, siguranța este mai importantă ca niciodată. Și saloanele de înfrumusețare trebuie să aplice reguli stricte de igienă și sterilizare pentru siguranța clienților și a angajaților. Printre aceste reguli, se numără:

- creșterea semnificativă a frecvenței de spălare a mâinilor și de dezinfectare a suprafețelor utilizate;

- distanțarea socială – menținerea a cel puțin 2 metri de distanță între spațiile de lucru sau 1 metru dacă se utilizează o barieră de protecție;

- clientul ar trebui să meargă la salon fără o persoană însoțitoare;

- vizitele trebuie programate anticipat pentru ca personalul salonului să le organizeze cât mai bine, astfel încât să existe cât mai puțini clienți în salon în același timp. Astfel, clienții trebuie să se prezinte la salon exact la ora programată și să evite să aștepte în interiorul salonului;

- înainte de vizită, angajatul salonului care face programarea clientului, trebuie să-i pună acestuia din urmă câteva întrebări referitoare la posibilele simptome pe care le-ar putea avea, precum temperatura crescută, tusea, respirația grea, etc.;

- dacă este posibil, cât mai multe articole folosite pentru efectuarea tratamentului ar trebui să fie de unică folosință, de ex. prosoape, etc.

Enbio Safe – saloanele sigure din România

Sterilizarea într-o autoclavă înseamnă distrugerea tuturor formelor de microorganisme dăunătoare, inclusiv a formelor de spori. Orice instrument care a fost supus procesului de sterilizare într-o autoclavă va deveni steril și va putea fi folosit în siguranță.

Autoclava este un dispozitiv utilizat pentru a steriliza în principal instrumentele refolosibile, de exemplu, clești metalici, pensete, pile, etc., și a fost clasificată drept unul dintre instrumentele-cheie pentru combaterea coronavirusului. Autoclava este utilizată nu numai în saloanele de înfrumusețare, ci și în cabinetele medicale, studiourile de piercing și tatuaje, etc.

EnbioSafe este o garanție pentru clienți că salonul la care merg este un loc sigur. Ideea acestui proiect a venit din dorința de a-i ajuta pe clienți să găsească cu ușurință un salon în care se practică cele mai înalte standarde de sterilizare a instrumentarului. Pentru campania #EnbioSafe, Enbio a venit cu ideea de a crea o hartă a saloanelor sigure, care folosesc autoclava medicală Enbio. Pe această hartă se pot înregistra saloanele de înfrumusețare, studiourile de piercing și tatuaje sau alte saloane sau cabinete care folosesc autoclava Enbio pentru a steriliza instrumentele necesare pentru tratamentele solicitate de către clienți.

ENBIO este un producător elvețian de autoclave medicale de cea mai înaltă clasă. Saloanele care folosesc autoclava Enbio oferă prioritate siguranței. Obținând certificarea Enbio Safe, saloanele le garantează clienților siguranța deplină în timpul serviciilor prestate. În aceste locuri, întregul proces de dezinfectare și sterilizare se realizează în conformitate cu normele de rigoare.

Harta Enbio Safe a fost lansată oficial pe site-ul Enbio: https://www.enbio.com/ro/enbiosafe/saloons/map/. Dacă lucrați într-un salon în care se folosește autoclava Enbio pentru sterilizarea instrumentelor, puteți să luați parte la această campanie și să vă marcați salonul pe hartă. În plus, nu uitați să afișați sticker-ul „Enbio Safe” pe ușa salonului sau în interiorul acestuia, astfel încât clienții să vadă că siguranța lor este pe primul loc pentru dumneavoastră!

Dacă nu aveți un salon, dar sunteți în căutarea unui salon sigur, vă invităm să consultați harta #EnbioSafe sau să întrebați personalul salonului, atunci când vă faceți programarea, dacă în acel salon se folosește Enbio, sau o altă autoclavă de clasa B, pentru sterilizare.

Siguranța nu este doar responsabilitatea salonului sau a celorlalte locuri pe care le frecventăm, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.