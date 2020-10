Corpul de Control al Ministerului Culturii ajunge la Iași - Mai mulţi angajaţi ai Operei din Iaşi cer demiterea directoarei Beatrice Rancea

Mai mulţi angajaţi ai Operei Naţionale Române din Iaşi cer înlăturarea din funcţie a directoarei Beatrice Rancea, în urma destituirii prim-balerinului Vlad Mărculescu la finalul lunii septembrie, iar miercuri au avut o întâlnire la Ministerul Culturii cu Bogdan Gheorghiu, care a anunţat că va trimite din nou Corpul de control la instituţie.

Într-un comunicat, Ministerul Culturii a precizat că a menţinut un dialog permanent şi a avut întâlniri atât cu sindicatul care susţine demiterea managerului operei, cât şi cu cel care este împotriva acestui demers.

Miercuri, ministrul Culturii s-a întâlnit cu reprezentanţi ai sindicatului ARTIS Moldova, de la ONRI, şi ai Federaţiei Sindicatelor din Instituţii de Cultură, la solicitarea acestora.

„Dialogul reprezintă cea mai bună cale de acţiune pentru rezolvarea conflictelor, iar acest principiu va continua să stea la baza relaţiei Ministerului Culturii cu instituţiile din subordinea sa. Încă de la începutul acestui an, în urma sesizărilor primite din partea unor angajaţi ai ONRI, în care se solicita demiterea managerului instituţiei, am dispus efectuarea unui control, începând cu data de 9 februarie, la Opera Naţională Română din Iaşi. Raportul, finalizat pe 6 mai 2020, a fost transmis pe 16 iunie 2020 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi către Curtea de Conturi a României. Înţeleg că există nemulţumiri, dar nu putem lua nicio decizie fără a respecta procedura legală. Suntem receptivi la problemele artiştilor, cu toţii trecem printr-o perioadă dificilă, dar este important să respectăm toate reglementările legale. În urma sesizărilor reprezentanţilor Artis Moldova, legate de noile nereguli de la Opera din Iaşi, am decis să trimit din nou corpul de control. Le mulţumesc tuturor celor care se implică activ în susţinerea drepturilor artiştilor şi suntem activi în a împiedica încălcarea acestora”, a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Managerii instituţiilor din subordinea Ministerului Culturii sunt evaluaţi anual conform legii, iar cea mai recentă evaluare a managerului ONRI a fost realizată la începutul acestui an, pentru activitatea desfăşurată în perioada 19.10-31.12.2019. Astfel, o nouă evaluare pentru activitatea din anul 2020 va avea loc anul viitor, conform OUG 189/2008, aprobată prin Legea 269/2009, la care se vor lua în calcul şi măsuri oferite de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Curtea de Conturi a României.

Ministerul Culturii a mai precizat că ia în calcul şi modificarea OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, care în acest moment se află în Camera Deputaţilor pentru a fi adaptată noii realităţi sociale. MC a transmis Camerei Deputaţilor punctul său de vedere în ceea ce priveşte modificarea actului normativ.

Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române Iaşi, l-a dat afară pe prim-solistul corpului de balet, Vlad Mărculescu, după ce el a făcut mai multe declaraţii în presă referitoare la actul managerial, scria presa locală în luna septembrie. Decizia luată de Rancea este atacată în instanţă de Mărculescu, dosarul alăturându-se altor litigii de muncă pe care ONRI le are cu foşti angajaţi.