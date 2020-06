Costel Alexe, ministrul Mediului: Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de români

Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de români, a anunţat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, care precizează că Anul 2020 este anul maşinilor electrice în România, după ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o maşină full electric, anunță news.ro.

"Anul acesta rezervările eco-tichetelor puse la dispoziţie prin Rabla Plus au atins cifra de 1.225 de maşini, în mai puţin de trei luni de la startul programului. În perioada similară a anului trecut, au fost rezervate puţin peste 1.000 de maşini. Precizăm că, anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a pus la dispoziţia cetăţenilor şi firmelor din România cel mai mare buget din istoria programului Rabla Plus: 140 de milioane de lei, cu circa 45 de milioane mai mult decât în 2019", informează ministerul.

Bugetul permite punerea pe şoselele României până la 3.000 de maşini electrice şi hibride, cât s-a pus, în total, în toate cele patru ediţii ale programului Rabla Plus din anii anteriori.

Citește și: VIDEO Scandal între PNL și USR! Replici de mahala: ‘Sunteți un ageamiu și un manipulator, care nu ați înțeles nimic. Nu fiți ipocriți și nu mințiți oamenii’

În ceea ce priveşte programul Rabla Clasic, până în acest moment, numărul rezervărilor a atins cifra de 21.000 de maşini, faţă de peste 30.000 de maşini rezervate în perioada similară a anului trecut.

“Rabla Plus se dovedeşte a fi un program de succes, în ciuda problemelor din industria auto, generate de pandemie. Este primul an din istoria celor două programe Rabla Clasic şi Rabla Plus când, cel din urmă, are rezultate mai bune decât primul, raportat la numărul total de maşini disponibile prin ambele programe. Deşi am traversat COVID, cifrele de la Rabla Plus sunt mai bune pentru primele trei luni de program faţă de oricare altă ediţie Rabla Plus din anii precedenţi. Mă bucur că românii aleg maşinile electrice: acesta este viitorul transportului urban. De când am stabilit bugetul pentru anul acesta ne-am dorit un singur lucru: să impulsionăm transportul electric în oraşele din România şi să punem într-un an pe şoselele din ţară cel mai mare număr de maşini electrice înregistrat până acum”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.