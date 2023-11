Cozmin Gușă, ipoteză explozivă: ce se află în spatele atacului lui Eduard Hellvig la Marcel Ciolacu

Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a ieșit cu un mesaj public prin care atacă măsurile fiscale adoptate de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Analistul politic Cozmin Gușă susține că Eduard Hellvig ironizează măsurile lui Marcel Ciolacu, tocmai de aceea i-a transmis o formulă matematică și apoi a amintit ”de covrigii de la Buzău”.

”Mărturisesc că așteptam un astfel de mesaj public din partea lui Eduard Hellvig, unul din categoria ce generează știri în mod natural, fiind țintită situația de dezordine vizibilă în mediul de putere românesc. Mesajul postat de către fostul șef SRI pe platforma lui Elon Musk e următorul: ”Am auzit ieri pe cineva vorbind despre “România ordonată”. Încântat de preocupările carteziene ale vorbitorului, o imagine mi-a apărut brusc în faţa ochilor: România ordonată, înălţându-se ca o rachetă la căpătâiul unei abscise plate şi cuminţi, uitate probabil din prea mult avânt. Problema politică este că fără abscisă (zisă şi coordonată), nu se prea poate. România ordonată nu poate produce puncte în spaţiu fără o Românie coordonată. Sau, dacă le produce, vor tâşni doar din arbitrariul cuiva. România ordonată, fără să fie şi coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos, dar cu un conţinut… dezordonat. Precum nişte covrigi fără o sârmă unificatoare.”

E limpede că mesajul îi este adresat lui Marcel Ciolacu, este unul destul de dur, tocmai din acest motiv fiind îmbrăcat într-o ironie ce se bazează pe concepte matematice simple și sfârșește în covrigii de Buzău. Iar pentru ca efectul să fie maximizat, postarea e însoțită și de graficul simplu al unui sistem de referință bidimensional, cel ce se învață în gimnaziu. Am priceput bine că Hellvig îi transmite lui Ciolacu nu doar că a abordat reforma bugetară în stil ”heirupist” și neasistat de către profesioniștii corespunzători pentru un asemenea proiect important, dar și că posibilele rezultate sunt periculoase tocmai pentru că ar veni pe calea arbitrariului.

E clar că prin această postare Hellvig a reușit să-i atragă atenția lui Ciolacu mult mai mult decât am putut câțiva jurnaliști, care în ultima vreme am încercat să-i transmitem public premierului că nu face ce trebuie, dar și că ceea ce întreprinde nu e în mod evident parte din vreun plan consolidat. Pentru șeful PSD, Hellvig nu e doar fostul șef al SRI, ci este fostul partener instituțional și discret al său, alături de care a reușit să calmeze apele învolburate ale partidului de după perioada Dragnea-Dăncilă, dar e și cel care, așa cum am mai scris, l-a sprijinit ca să poată ajunge azi să ocupe fotoliul de premier al Guvernului României. Așadar, funcție de reacția lui Ciolacu la mesajul lui Hellvig vom pricepe în ce ape se scaldă cu adevărat premierul nostru, cum se recomandă în viitor ca lider politic, dar și ca om.

În alt registru de analiză, putem considera că mesajul scurt și deștept al lui Hellvig îl proiectează bine pentru viitor în spațiul (multidimensional) de dezbatere publică, deocamdată pe necesara poziție de avertizor, în condițiile în care Iohannis e preocupat doar de amenajarea situației sale post mandate, iar PSD și PNL sunt blocate în luptele lor interne. Legat de asta, vă mărturisesc că am zâmbit amar aflând că aseară la Sinaia liderii liberali transpirau încercând să priceapă dacă mesajul fostului lor secretar general vizează de fapt și reintrarea acestuia în jocurile de putere din partidul lor, aproape dărâmat azi. Unii sperau că da, alții se rugau să nu cumva să fie chiar așa, părerea mea e că Hellvig nu e deloc interesat să intre în hora politică acum, e suficient de inteligent și experimentat ca să n-o facă, e previzibil că într-o postare viitoare o să le transmită liberalilor un alt mesaj, de genul ”Prin voi înșivă!”, scrie Cozmin Gușă.