Cristian Bădescu, despre Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene: 'În primele două luni care au trecut România a avut foarte multe rezultate bune'

Reprezentantul cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cristian Bădescu, afirmă că în primele două luni care au trecut de când a preluat Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene România a avut foarte multe rezultate bune, potrivit agerpres.ro.

"Există patru provocări majore care se află în faţa UE: discuţia despre viitorul său, discuţia despre Brexit, negocierea privind cadrul financiar multianual şi tranziţia spre un nou ciclu instituţional odată cu schimbarea componenţei Parlamentului European şi a Comisiei Europene în contextul alegerilor europarlamentare din mai. (...) Această schimbare instituţională - final de ciclu, început de alt ciclu - înseamnă finalizarea negocierilor în cadrul instituţiilor a multor dosare legislative pe care le-am moştenit de la Preşedinţia austriacă şi din fericire în primele două luni care au trecut România a avut foarte multe rezultate bune, am avansat foarte rapid pe dosare, am adoptat împreună cu Parlamentul European dosare importante a căror finalizare am reuşit să o avem pe mandatul nostru", a spus Bădescu, sâmbătă, în cadrul reuniunii la nivel de experţi "Măsuri de reîntoarcere acasă şi informare pe tema traficului de persoane", eveniment organizat la Craiova de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene.

Potrivit sursei citate, calendarul Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene cuprinde un număr semnificativ de întâlniri şi evenimente, atât la nivel înalt, cât şi la nivel tehnic, care vor avea loc în special la Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg şi Bucureşti.

"Aproximativ 1.700 de întâlniri tehnice şi 40 de reuniuni ale Consiliului UE la nivel ministerial sunt programate să aibă loc la Bruxelles. În acelaşi timp, în afara Summit-ului liderilor de la Sibiu din 9 mai 2019, găzduim în jur de 300 de întâlniri şi evenimente din România, dintre care 22 de întâlniri ministeriale informale la Bucureşti, 98 de întâlniri la nivel înalt, 68 de întâlniri de experţi şi 99 conferinţe. În acelaşi timp, acţiunile şi evenimentele sunt prevăzute în capitalele statelor membre ale UE, precum şi ale ţărilor terţe, unde România asigură reprezentarea locală a Uniunii Europene", a mai afirmat Cristian Bădescu.

Acesta a precizat că agenda de lucru a Preşedinţiei române se concentrează pe patru piloni principali: Europa convergenţei, o Europă mai sigură, Europa - un actor global mai puternic şi Europa valorilor comune.

"În timpul mandatului de şase luni, în calitate de Preşedinţie rotativă a Consiliului UE, România depune eforturi considerabile atât în ceea ce priveşte chestiunile de fond, care sunt de mare complexitate, cât şi din punct de vedere logistic, ceea ce implică un proces vast de pregătire şi continuă să impună mobilizarea administraţiei publice române. Următoarele luni reprezintă, de asemenea, o mare şansă de a aduce România mai aproape de cetăţenii celorlalte state membre, pentru a prezenta o ţară europeană profund ancorată în tradiţia culturală şi spirituală a continentului european. Prin acţiunile sale, România se străduieşte să contribuie la avansarea procesului de construcţie europeană, pe baza consolidării coeziunii şi unităţii europene", a spus Bădescu.

Problematica diasporei din Uniunea Europeană, cu accent asupra modalităţilor de reinserţie socio-profesională în ţările de origine, a combaterii traficului de persoane şi fenomenului sclaviei moderne, este tema unei dezbateri la nivel de experţi din statele membre UE organizate la Craiova, în perioada 22-24 februarie, de către Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP), în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.