CSM stabileşte astăzi calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justiţiei de avizare a numirii procurorului Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma să stabilească miercuri calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de avizare a numirii procurorului Oliver-Felix Bănilă la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), informează news.ro.

Şedinţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este programată de la ora 11.30 şi are pe ordinea de zi un singur punct: "stabilirea calendarului pentru examinarea propunerii ministrului Justiţiei de avizare a numirii domnului Bănilă Oliver - Felix, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism".

Ministrul justiţiei Tudorel Toader a transmis luni Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a procurorului Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT, în vederea obţinerii avizului consultativ.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat, marţi, care au fost motivele pentru care l-a propus pe Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT, în detrimentul actualului şef al instituţiei, Daniel Horodniceanu, spunând că a analizat activitatea desfăşurată de cei doi candidaţi, după care a tras linie şi a anunţat propunerea sa.

“Eu am trimis scrisoarea către procurorul general al republicii când am declanşat procedura de selecţie, rugându-l să anunţe tot sistemul pentru cei care îndeplinesc condiţiile legale şi vor să fie şefi să vină, să am baza mare de selecţie. N-au venit decât doi, cel care este încă în funcţie şi cel pe care l-am propus. Alegi din ce ai. Sigur aveam şi varianta să nu propun pe niciunul. Dacă nu propun pe niciunul, ar fi însemnat că Horodniceanu nu a îndeplinit condiţiile până acum”, a afirmat Tudorel Toader.

El a spus că îi cunoaşte foarte bine pe cei doi candidaţi, amândoi fiindu-i studenţi la Facultatea de Drept de la Iaşi, ei având experinţă în funcţii manageriale şi fiind şefi de unităţi.

Întrebat de ce l-a preferat pe Oliver-Felix Bănilă în detrimentul lui Daniel Horodniceanu, ministrul Justiţiei a spus că în cadrul interviului l-a întrebat pe actual şef al DIICOT care este termenul de prescripţie a cauzelor şi care este situaţia achitărilor.

“De ce l-am preferat, şi e prima oară când spun, dar nu e răspunsul complet, nu sunt toate considerentele, dar, spre exemplu, la interviu l-am întrebat pe domnul Horodniceanu cum stăm cu termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor? (…) Cum se explică faptul că avem dosare la urmărire penală la DIICOT de 11 ani, neterminat? Aia e prescripţie sigură. (…) După aceea, cum stăm cu achitările? Nu vreau să vă rog să faceţi exerciţiul mintal, psihic, de sănătate, social, de care vreţi, al celui care stă un an, doi, trei, şapte, nevinovat, iar după aia vine instanţa să spună achitat, fapta nu există, sau nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii”, a explicat ministrul Justiţiei.

El a precizat că în cele din urmă comisia a analizat activitatea desfăşurată de cei doi candidaţi şi a tras linie.

Felix Banilă, în vârstă de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacău. În perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacău. În 2016, Bănilă a candidat pentru un post în CSM, fără succes.

Conform legii, procurorul-şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT expiră în 19 mai.