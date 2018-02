CTP îi face praf pe votanții PSD: 'Oamenii nu gândesc!'

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză dură a jurnalistului Cristian Tudor Popescu prin care face profilul votantului PSD și explică de ce masa acestor votanți continuă să rămână cel puțin constantă.

„A scăzut constant (cantitatea de gândire – n.r.). N-a scăzut numai populația în toți acești ani. Sau, dacă vreți, cantitatea de gândire a rămas constantă, populația a scăzut. Nu am altă explicație decât discernământul din ce în ce mai limitat al votantului român. Eu am sperat, de-a lungul timpului – nu e singura mea iluzie urmată de o crâncenă deziluzie de-a lungul acestor ani – spuneam că a vota se învață și că fiecare exercițiu de vot - la alegeri locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare - e un câștig, pentru că votantul român învață această meserie de votant, esențială în democrație; și că va ajunge la un moment dat să fie matur și să voteze mult mai rațional și mai întemeiat. Nu e așa. Am greșit. Nu este așa. Dimpotrivă, criteriile de vot sunt din ce în ce mai legate de instinctele primare ale omului – sunt legate de instinctul de conservare, de foame, de instinctul sexual, în general de asigurarea confortului fizic minimal. Nu mai există în clipa de față în România criteriile morale și chiar criteriile raționale în vot. Sunt undeva în ceață.S-au dus. Gândul a fost din ce în ce mai mult alungat de pe teritoriul acestei țări. Domnule, oamenii nu gândesc!", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.