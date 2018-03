CTP îl atacă dur pe ministrul Justiției în urma proiectului de despăgubire a infractorilor: 'Aș paria că după 3-4 ani îl vedem liber pe criminalul de la Brașov'

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre proiectul care prevede despăgubirea deținuților care au stat în condiții grele, spunând că se așteaptă ca omul de afaceri din Brașov care și-a omorât cei trei membri ai familiei să fie condamnat la 15 ani închisoare pentru omor calificat, iar în trei-patru ani să fie eliberat. Comentariul a fost făcut în cadrul unei discuții mai ample despre măsurile care sunt avute în vedere de autorități pentru a-i compensa pe deținuți pentru condițiile necorespunzătoare din închisori.

"Individul de la Brașov care și-a omorât familia, aș paria că o să ia 15 ani pentru omor calificat - se ia de la 15 la 20 de ani. O să ia 15 ani pentru omor calificat și după trei-patru ani îl vedem liber. Păi să-l luăm pe individul ăla, Beniamin Jian, care a fost eliberat acum, după cinci crime (din anii 90) comise în aceeași zi. A făcut 22 de ani și acum a fost eliberat. Dacă se poate aşa ceva - și urmează să primească și bani acum, 14 mii de euro, atunci sunt toate șansele ca individul de la Brașov să primească după ce a făcut, după 3-4 ani iese și primește să vedem câte mii de euro”, a declarat sarcastic Cristian Tudor Popescu. ȚÎn această ţară trăim și atunci nu mă mir că unii dintre noi pleacă din această țară”, a adăugat jurnalistul, la Digi 24.

"Am trecut prin multe prin viaţa asta, am trăit sub ceauşism, am trăit anii ăia negri 80, am trăit anii demenți, începutul anilor 90. Ce este acum, se întâmplă lucruri pe care le face statul, asta e problema. Le face statul! Niște lucruri la limita demenţei, a coşmarului. Nu-ți vine să crezi când vezi așa ceva! La fiecare emisiune avem câte o astfel de situație la care nu ai ce să comentezi. Te întrebi în ce țară trăiești, altfel ce să faci?”, a declarat Cristian Tudor Popescu în emisiunea "Jurnalul de seară”.

"Uitați-vă ce face domnul acesta, Tudorel Toader. Am văzut și eu cum e directiva, cum e pre-pilotul ăla, ce spune Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu spune să li se dea bani acestor inși când ies, ci să li se ofere o reparație, în cazul în care au suferit condiții grele de detenție. Și nu s-a găsit altă soluție decât sa le dea zeci de mii de euro. Păi uite, am eu o soluție. Propun o soluție: Exista condamnare cu suspendare? Există această soluție în justiție. Și cumulare după aceea a pedepsei, dacă mai comiți o altă infracțiune. Propun așa: să li se scadă, să li se compenseze niște zile din pedeapsa pe care ar lua-o dacă mai comit o infracţiune. Pentru că asta s-a spus: cei care sunt în pușcărie o să aibă compensație de zile. Dar cei care ies... zice dl. Toader că trebuie să le dam zeci de mii de euro, nu știu la cât se ridică, la sute de milioane de euro pe care să-i dăm din bugetul de stat pe care să-i dăm ucigaşilor, pedofililor, criminalilor de tot felul când ies de acolo. Cum să faci aşa ceva?!”, se întreabă revoltat CTP.

"Banii aceștia nu se dau pentru îmbunătățirea respectivelor condiții. Dar cum poți să fii ministru al justiției și să semnezi așa ceva rotind în cap niște justificări, niște articole, niște UE și așa mai departe ... Cum poți? Să de gândești băi, îi dau lu' ăsta care şi-a omorât familia, pedofilului, le dau bani din banii oamenilor! Cum să semnezi aşa ceva?!”, a continuat CTP.

"Deci, soluția pe care o propun eu e următoare: respectivului ins să i se asigure zile scăzute din pedeapsă, dacă mai comite o infracțiune. Dacă nu mai comite, înseamnă că precedenta pedeapsă și-a atins scopul. A fost reeducat, recuperat pentru societate. Deci, condițiile aspre din pușcărie au contribuit la reeducarea respectivului. Dacă mai comite o infracțiune, atunci îi scădem din pedeapsă niște zile, în raport de reclamaţia că nu a avut condiții de detenție. Dar nu-i dăm bani! Nici măcar nu e vorba de sumă aici, e vorba să ia bani de la noi, de la oameni. Deci, noi să contribuim practic, să dăm o părticică pentru criminalul ăla!”, a punctat Cristian Tudor Popescu.