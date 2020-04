CTP nu-l iartă pe Ludovic Orban: Un exemplu de prostire în față

Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 că după epidemie nu o să se schimbe nimic în politică și l-a taxat pe premierul Ludovic Orban pentru episodul protocolului MAI - BOR când în primă fază li se permitea oamenilor să iasă din casă și să ia de pe stradă Lumină și Paști.

„O constantă o sa avem: politicienii vor ramane la fel de neinteresati de oameni, interesati doar de functiile lor, vor ramane la fel de mincinosi, de demagogi, la fel de contradictorii cu ei insisi, ceea ce popular spus inseamna prostire in fata. Avem un exemplu foarte recent al premierului Orban (in cazul protocolului MAI-BOR despre care a spus ca nu l-a stiut in detaliu). Asta nu se va schimba, politicienii vor ramane la fel. Au avut o perioada in care au stat la apa adanca, capul la cutie, acum scot capetele pentru ca nu trebuie sa-i uite lumea. Ce am vazut zilele astea este in mod evident o respectare a unei reguli democratice, anume autobagarea in seama. Avem si autoizolarea si autobagarea in seama a politicienilor, sau aflare in treaba. Ce altceva sunt pretentiile alea din Parlament?”, a spus CTP.

