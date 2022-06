Cu mari probleme de sănătate, Rafael Nadal scrie istorie în tenis: Victorie în finala de la Roland Garros (Video)

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, a câştigat, duminică, pentru a 14-a oară turneul de grand slam de la Roland Garros.

Nadal l-a învins în finală pe norvegianul Casper Ruud, numărul 8 mondial, scor 6-3, 6-3, 6-0, în două ore şi 18 minute.

Pentru această performanţă, Rafael Nadal a obţinut un premiu de 2,2 milioane de euro şi 2000 de puncte. Ruud va primi 1,1 milioane de euro şi 1200 de puncte.

La 36 de ani, Nadal era deja deţinătorul recordului de titluri de Grand Slam (21), acum ajungând la 22 de trofee de grand slam.

La Roland Garros, el a mai câştigat trofeul în 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 şi 2020.

Tenismanul spaniol nu ştie deocamdată dacă va mai reveni, pe viitor, la competiţia pe zgură din capitala Franţei, pe care a câştigat-o de 13 ori până acum.

„Aş dori să vă dau un răspuns mai clar, dar momentan nu ştiu. Dacă există totuşi un lucru clar, e acela că mi-aş dori foarte mult să revin la Roland Garros încă câţiva ani, dar am o problemă la picior care nu îmi permite să mă antrenez foarte mult. Scopul meu este să revin aici, dar există posibilitatea să nu mai pot face asta. După acest turneu, vom încerca să găsim soluţii pentru piciorul meu. Sunt zile foarte grele, dar voi face totul pentru a continua să joc. Îmi voi oferi toate mijloacele pentru a veni din nou aici”, a declarat Nadal într-un interviu difuzat duminică de televiziunea publică franceză.

Campionul spaniol suferă de 18 ani de o osteonecroză a osului navicular - sau scafoidul tarsian -, denumită şi sindromul Muller-Weiss, o maladie degenerativă "cronică şi incurabilă", din cauza căreia el fost nevoit să pună capăt sezonului 2021 în luna august, din cauza durerilor prea puternice.

El a revenit în circuit la începutul anului şi a reuşit să cucerească al 21-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, în luna ianuarie la Australian Open.

