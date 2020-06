CUP Dunărea restricţionează furnizarea apei pentru că nu poate face faţă cheltuielilor, susține preşedintele PNL Brăila

Preşedintele PNL Brăila, Alexandru Dănăilă, a declarat joi, în conferinţă de presă, că decizia Companiei de Utilităţi Publice (CUP) Dunărea Brăila de a furniza apă potabilă în comunele din judeţ doar 8 ore pe zi nu are la bază seceta, care a fost invocată drept motiv pentru această măsură, ci faptul că societatea nu mai poate face faţă cheltuielilor.

"Motivul invocat de CUP Dunărea pentru restricţionarea furnizării apei potabile a fost seceta, dar prizele de apă pe care le are CUP Dunărea şi puţurile pe care le foloseşte în judeţ sunt toate funcţionale şi nu există niciun fel de probleme cu privire la cantitatea de apă. În realitate, problema la CUP Dunărea este una cu cheltuielile pe care le are această societate care a angajat foarte mulţi membri PSD şi care acum nu poate gestiona, la bilanţul lunii a şasea, rezultatul financiar, pentru că ei trebuie să iasă pe profit. Şi au două variante: ori sistează apa în judeţ, ori măresc preţul la apă. Pentru că, în realitate, CUP Dunărea nu încasează decât jumătate din apa pe care o extrage. Deci, pentru fiecare metru cub de apă pe care CUP îl extrage şi-l tratează şi-l pompează, jumătate reprezintă pierderi şi jumătate reprezintă suma încasată de la consumatori. Dacă CUP Dunărea nu ar mai avea cheltuielile astea, noi n-am mai fi obligaţi să plătim preţul apei atât de mare şi nu ar trebui să ne aşteptăm ca în următorii ani preţul apei să crească", a declarat Dănăilă, potrivit agerpres.ro.

El susţine că managerul CUP Dunărea, Silviu Mangiurea, "încearcă să dezinformeze opinia publică şi să evite respectarea contractului de mandat şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei societăţi, care, având monopol, are nişte obligaţii faţă de clienţii săi".

"În afară de faptul că apa potabilă facturată nu este potabilă în multe localităţi din judeţ şi, în loc să fie facturată cu 1,7 lei/mc, este facturată cu 4,7 lei/mc, mai vine şi această problemă: în momentul în care oamenii deja s-au branşat la reţeaua de apă în judeţ, au renunţat la fântânile vechi sau la puţurile pe care le aveau, vin acum cei de la CUP Dunărea şi vor să restricţioneze accesul la apa potabilă. A doua problemă, care în realitate a generat situaţia asta, este faptul că nu a plouat şi că acest lucru îi împiedică pe cei de la CUP Dunărea să factureze apa de ploaie. Deci un venit care la nivelul unui an se situa la nivelul unui milion de euro a dispărut în primele şase luni de zile, pentru că nu a plouat", a mai spus Dănăilă.

CUP Dunărea a înaintat, pe 15 iunie, o adresă către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, care reprezintă cu delegaţie primăriile din judeţ în ceea ce priveşte gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prin care solicită aprobarea unui program de furnizare a apei potabile redus la 8 ore pe zi.

"Având în vedere perioadele lungi de secetă în care consumul de apă, în special în localităţile rurale, este mai mare decât în perioadele normale cu aproximativ 150-300%, (...) CUP Dunărea propune ca, în această perioadă secetoasă, să se aplice un program restrictiv de distribuire a apei de la 24 ore/zi, la 8 ore/zi, şi anume: furnizarea apei să se facă între orele 6,00-10,00 şi 18,00-22,00", se arată în documentul CUP Dunărea.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Francisk Chiriac, s-a declarat împotriva acestei măsuri de restricţionare a distribuţiei de apă în comunele din judeţ şi a solicitat public societăţii CUP Dunărea să îşi respecte contractul încheiat cu fiecare utilizator în parte.

"Sub nicio formă nu sunt de acord cu această propunere. Am solicitat de urgenţă Companiei de Utilităţi Publice Brăila să furnizeze apa potabilă 24 de ore din 24, aşa cum este normal, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban. Nu accept sub nicio formă furnizarea apei programat, mai ales în situaţia în care ne aflăm. Îi asigur pe domnii primari de sprijinul meu necondiţionat şi voi urmări îndeaproape respectarea normelor contractului cadru. Nu admit să se facă diferenţe între mediul rural şi urban", a declarat Francisk Chiriac.

Ca urmare a reacţiilor vehemente venite din partea autorităţilor locale, conducerea CUP a revenit asupra deciziei şi a anunţat pe 17 iunie că va livra apă 24 de ore din 24 în tot judeţul.