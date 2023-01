Cutremur foarte puternic la graniția dintre Turcia și Iran/ Foto

Un cutremur puternic a lovit sâmbătă regiunea de frontieră dintre Turcia și Iran, distrugând mai multe case într-un oraș iranian, au anunțat mass-media iraniene și Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), citate de Reuters.

Potrivit EMSC, cutremurul a avut o magnitudine de 5,6 și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, informează Mediafax.

Presa iraniană a precizat că seismul a avut o magnitudine de 5,9 și a lovit provincia Azerbaidjanul de Vest.

Oficialii iranieni pentru situații de urgență au declarat că echipe de salvare au fost trimise în zonă, iar spitalele au fost puse în stare de alertă, potrivit presei de stat.

Agenția de știri Fars a anunțat că mai multe case din orașul Khoy au fost distruse.

Several photos from Khoy, where "5.9M #earthquake" is followed with multiple aftershocks!

No report of casualties yet!#Iran #IranTruth pic.twitter.com/VAk6ARAsN6