CUTREMUR în învățământ: Curtea de Apel a anulat hotărârile CNSU şi ordinele miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii prin care au fost suspendate orele față în față

Curtea de Apel Bucureşti a anulat hotărârile Comitetului Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă şi ordinele miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii prin care au fost suspendate cursurile "faţă în faţă" în toate unităţile de învăţământ. Decizia de joi nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

Curtea de Apel Bucureşti a respins, joi, mai multe excepţii invocate în dosarul în care Asociaţia Şcolilor Particulare şi nouă persoane au cerut anularea Hotărârii CNSU din 8 noiembrie 2020 privind aprobarea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.

"Admite în parte actiunea introdusă împotriva CNSU, CMBSU, ME (fost MEC), MS. Respinge cererea de suspendare a executării, ca rămasă fara obiect, Anuleaza: - HCNSU nr.53/08.11.2020 - OMEC nr.5972/08.11.2020 - HCNSU nr.57/07.12.2020 - OMEC nr.6122/07.12.2020 - HCNSU nr.2/08.01.2021 , in privinta art.1 - OMEC nr.3090/08.01.2021 - Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020 - HCMBSU nr.15/10.09.2020, in privinta art.2 si 3. - HCMBSU nr.24/2020, in privinta art.1, pct.6 Respinge cererea de interventie accesorie a DSU in favoarea CNSU, ca neintemeiata. În ipoteza ramanerii definitve, prezenta hotarare se va publica în Monitorul Oficial, potrivit art.23 din Legea nr.554/2004", se arată în decizia instanţei.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în 5 zile de la comunicare, în privinţa soluţiei date cererii de suspendare, şi în 15 zile de la comunicare, în privinta solutiei date acţiunii în anulare.

Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii.