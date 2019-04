Dacian Cioloș se SCUZĂ pentru plecările din PLUS: 'Suntem la prima experiență politică'

Dacian Cioloș, fost premier al României, actualmente președinte al PLUS, vine cu explicații privind cele două plecări din partidul său. În ultimele zile, doi dintre candidații aflați pe lista pentru alegerile europarlamentare au decis să se despartă de formațiunea fostului șef al executivului.

"Pe lista Alianța 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare îi avem pe unii dintre cei mai buni și competenți colegi din cele două partide. Au ajuns pe această listă prin votul membrilor noștri, pentru activitatea lor profesională sau acțiunile civice și umanitare in care s-au angajat de-a lungul vieții și care le sunt recunoscute de public.

Candidații noștri nu au fost puși cu mâna de șefii de partid ca să se căpătuiască cu o funcție. Noi ne-am pus între paranteze carierele pentru a crea o alternativă politică nouă, fără hoți și incompetenți.

Suntem, cei mai mulți dintre noi, în fața primei experiențe politice, iar acest lucru aduce o presiune publică pe care învățăm să o gestionăm. Am fost conștienți de asta de la început, însă nimic nu te pregătește îndeajuns pentru o experiență de campanie electorală.

Valeriu Nicolae și Oana Popescu sunt doi dintre oamenii foarte buni cu care am pornit de la început pe drumul greu de a schimba România și modul în care s-a făcut politică până acum. Am toată prețuirea pentru ei și le mulțumesc. Au decis, însă, din motive personale, că nu mai pot să-și asume în continuare decizia inițială de a candida. Cel puțin, nu acum. Ei rămân alături de noi și, după cum au anunțat deja, vor sprijini și vor vota lista Alianței 2020 USR PLUS la alegerile din 26 mai.

Eu am intrat în această bătălie cu gândul să o duc până la capăt, să dau societății, nu să primesc, iar Alianța 2020 USR PLUS oferă această alternativă reală, autentică și competentă la clasa politică tradițională. Avem un program european solid și cei mai buni candidați.