Dacian Cioloș: 'Trebuie întărit rolul CCR prin depolitizarea Curții. Iohannis trebuie să apere Constituția'

Fostul premier Dacian Cioloș a vorbit joi, la TVR, despre motivarea CCR în cazul revocării Laurei Codruța Kovesi, semnalând că trebuie întărit rolul instituției prin depolitizarea Curții. Totodată, fostul premier a afirmat că deciziile CCR sunt obligatorii și i-a cerut președintelui Iohannis să „apere Constituția”.

„(...) Toate instituțiile enumerate trebuie depolitizare. Există o voință. De când judecătorii la CCR sunt numiți de partide politice, înseamnă că există o influență. CCR are un rol esențial și eu cred că toată lumea trebuie să respecte deciziile Curții. Nu am spus că trebuie să facem referendum ca să decidem dacă respectăm sau nu deciziile CCR, asta să fie foarte clar. Am spus că poate este momentul să facem un referendum ca să tranșăm dacă românii vor să continuăm lupta împotriva corupției și să lăsăm justiția independentă. (...) Se folosesc instituții ale statului pentru a controla justiția și lucrul acesta trebuie clarificat. (...) Politica penală o face ministrul Justiției. Ministrul Justiției propune legi pe care le decide Parlamentul și le validează președintele. Deci nu decide singur care este politica penală. (...) Avem un echilibru al puterilor în stat. (...) Constituția este mai presus de o lege și Constituția prevede un rol pentru puterile în stat. Trebuie respectată decizia, dar dincolo de faptul că trebuie respectată orice decizie a CCR (...) Curtea ca instituție are un rol esențial și trebuie întărit prin depolitizare. Trebuie să ne asigurăm că oamenii care decid acolo sunt numiți pe criterii de competență și de independență. Este vorba despre bun simț în politică pe care noi nu-l avem. Spunem una și facem alta”, a spus Dacian Cioloș, la TVR.