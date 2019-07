Dan Barna, anunțul FINAL despre candidatul la prezidențiale al Alianței USR-PLUS

Președintele USR Dan Barna a declarat, că deși partidul va alege în Congresul de sâmbătă candidatul formațiunii la alegeri, prezidențiabilul Alianței USR-PLUS va fi anunțat peste două săptămâni, anunță MEDIAFAX.

„Suntem într-o Alianță. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o întâlnire despre construcția acestei Alianțe și vom avea probabil peste două săptămâni candidatul care se va în scrie în cursa pentru Cotroceni. Ceea ce diferențiază USR și PLUS de vechea clasă politică este această modalitate de democrație reală, în cazul nostru chiar se întâmplă lucrul acesta. Noi avem o prevedere clară în statut și aceea că Congresul USR nominalizează candidatul partidului la prezidențiale”, a afirmat Dan Barna, vineri seara, la Digi 24.

Liderul USR a precizat că statutar va fi ales la Congres candidatul USR la prezidențiale, la PLUS fiind un mecanism similar de alegere a prezidențiabilului partidului, iar decizia Alianței va fi luată după o analiză SWOT.

„Revenind la prezidențiale. Exact același mecanism. Avem mecasnimul USR. Sunt patru candidați. Mâine (sâmbătă - n.r.) delegații vor asculta argumentele noastre și vor vota astfel încât omul nominalizat să fie sigur că are în spate, în mod legitim, că are sprijinul partidului pentru campania care va urma. Contextul Alianței, la fel există un mecanism similar și la PLUS. Am agreat ideea că vom merge cu acest tandem președinte-premier. Vom vedea (dacă dăm președintele – n.r.). E un tandem. Deocamdată suntem în această etapă, statutar. Vom merge mai departe. Rezultatul va veni dintr-o analiză SWOT, dintr-o analiză cu plusuri și minusuri. Obiectivul nostru e să dăm României și președintele și premierul. Obiectul nostru este ca Alianța să guverneze. Alianța USR-PLUS va merge mai departe. Acel nume Alianța 2020 nu era doar un brand, era obiectivul să formăm guvernul și să dăm alternativa de guvernare”, a explicat Dan Barna.

Acesta a precizat că alte alianțe politice au avut o viață scurtă, iar Alianța USR-PLUS încearcă să învețe din greșelile trecutului.

„Așa funcționează. Puteam să mă întâlnesc eu cu Dacian Cioloș pe un șervețel, gen cafenea talk și gata. Stăm de vorbă pe îndelete, exact pe logica bătrânească din cultura poporului român socoteala lungă face lucrul mai bun. Au mai fost Alianțe, dar care s-au stins din păcate devreme. Încercăm să învățăm din greșelile altora. De asta stăm să discutăm pe îndelete, tocmai ca să acoperim cât mai mult din greșelile pe care le-am văzut la alte alianțe”, a mai spus Barna.

Liderul USR a afirmat că tandemul președinte-premier, Dan Barna și Dacian Cioloș, sau viceversa, al Alianței USR-PLUS nu va fi aprobat la Congresul USR de sâmbătă, precizând că încă se lucrează la acordul Alianței.

„Deocamdată neavând o formă agreată a protocolului. Va fi discutat doar la nivel de idee. Dincolo de asta, mâine nu va fi o decizie pe protocolul Alianței pentru că la acela lucrăm. Stăm și negociem, după care ajungem la un acord al Alianței cu care comisiile sunt confortabile pe care îl vom prezenta partidelor noastre”, întrebat dacă tandemul la alegeri va fi discutat, sâmbătă la Congresul USR.

Circa 500 de delegați ai USR se reunesc, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale. În competiție sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. În aceeași zi se va întruni și Consiliul Național al PLUS.

Consiliul Național al PLUS se va desfășura tot sâmbătă, în vederea desemnării candidatului formațiunii la la prezidențiale și la Primăria Generală a Capitalei. Vor exista și decizii referitoare la organizarea internă a partidului și stadiul negocierilor care au loc, în aceste zile, la nivel european, a informat PLUS, într-un anunț de presă.

De la ora 13.00, președintele PLUS Dacian Cioloș va susține o conferință de presă, pentru a anunța deciziile luate de partid în cadrul Consiliului Național.