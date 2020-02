Dan Barna, dezvăluire explozivă: Ludovic Orban a REFUZAT propunerea USR de intrare la guvernare

Preşedintele USR, Dan Barna, crede că miza este ca România să aibă alegeri anticipate altfel este aruncat un an la gunoi, iar ţara noastră nu va avea parte în acest an de o guvernare reală. Barna a mai spus că premierul Ludovic Orban a refuzat propunerea USR de a intra la guvernare în cazul în care nu se va ajunge la alegeri anticipate.

Dan Barna a fost întrebat duminică, la Digi 24, dacă a discutat cu Ludovic Orban despre alegerile anticipate.

“Am avut vineri un dialog cu premierul Orban , ne vom auzi şi mâine. Proiectul de anticipate îl susţinem cu toată energia şi toate resursele, suntem cumva aliniaţi pe ceea ce urmează să se întâmple în perioada următoare. Obiectivul este să avem două guverne care să pice în Parlament, să intrăm în linie dreaptă pentru a putea avea alegeri anticipate”, a spus Barna, potrivit news.ro.

Întrebat dacă se aşteaptă la piedici din partea PSD, Barna a răspuns: “Sigur că nu aşteptăm ca domnul Ciolacu sau cei din PSD să aplaude sau să aducă braţe de flori la Parlament. Mai este jocul îndoielnic dinspre domnul Tăriceanu, ştim că domnul Ponta este un electron liber greu previzibil, acum sunt mai multe elemente care trebuie avute în vedere. Mergem pe linia despre care am vorbit, miza este ca România să aibă anticipate pentru că altfel aruncăm un an la gunoi pentru România. Dincolo de tot spectacolul politic pe care îl vedem declarat în realitate vom avea un an de neguvernare reală, ceea ce nu cred că această ţară mai merită după cinci ani şi jumătate de Liviu Dragnea”.

Barna a mai spus că a discutat cu Ludovic Otban şi despre intrarea la guvernare a USR dacă nu se va ajunge la alegeri anticipate.

“Am avut această discuţie. Premierul Orban în discuţia de vineri a declinat această disponibilitate a noastră, această ofertă, să vedem şi în discuţia de la începutul săptămânii când voi repeta propunerea noastră, în situaţia în care nu ajungem la anticipate, este varianta pentru cazul în care nu se reuşeşte constituirea acelei majorităţi necesare să mergem la anticipate. Anticipatele sunt miza zero şi prioritatea principală”, a mai spus Dan Barna.