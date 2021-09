Președintele USR, Dan Barna, face un adevărat show din momentul în care miniștrii USR și-au depus demisiile. Întreg momentul a fost imortalizat prin fotografii, undele dintre ele semănând cu cele în care sunt prezentați super eroii din filmele Marvel.

”În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului.

Mergem mai departe.”, scrie Dan Barna.