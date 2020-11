Dan Petrescu, despre partida cu nou-promovata FC Argeş: 'Pornim cu şansa a doua; echipa e foarte obosită'

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că în partida cu nou-promovata FC Argeş echipa sa porneşte cu şansa a doua.

"(n.r. - dacă e mai greu să-i refacă fizic sau psihic pe jucători după 0-5 cu AS Roma) Cred că amândouă. Normal că este greu. Avem un meci în care cred eu pornim cu şansa a doua. La fel am spus şi şi la Roma şi acum. Echipa e foarte obosită, sunt prea multe meciuri, prea multe probleme de lot şi se vede asta pe teren. FC Argeş a câştigat ultimele două meciuri acasă cu noul antrenor, sunt pe val, au jucat ultimul meci acum vreo 12 zile, s-au pregătit, s-au odihnit, noi am stat prin avioane, pe teren, prin spitale, pe unde suntem şi e greu să formăm o echipă, dar vom încerca să scoatem maximum din acest meci. Toţi jucătorii au nevoie de zile libere, dar sunt jucători care pleacă la echipa naţională şi nu o să aibă zile libere, dar nu cred că zilele libere sunt soluţia la noi. Sunt probleme fizice deoarece nu am avut timp să facem o pregătire şi meciurile au fost prea multe. Suntem singura echipă din România care a jucat aşa multe meciuri şi asta se vede. Avem şi un lot cu o vârstă înaintată şi se sime şi se vede asta. (n.r. - dacă există şanse să intre Ben Youseff în meciul cu FC Argeş) Nu. (n.r. - despre jucătorii CFR Cluj convocaţi la loturile naţionale) Nu vreau să comentez, sunt antrenorii care decid", a declarat Petrescu pentru pagina de Facebook a clubului ardelean, potrivit news.ro.

Meciul FC Argeş - CFR Cluj va avea loc duminică,d e la ora 18.00, în etapa a X-a a Ligii I.