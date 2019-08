Dan Stevens s-a alăturat distribuţiei filmului 'Eurovision'

Dan Stevens s-a alăturat luni distribuţiei filmului 'Eurovision', o comedie despre cel mai mare concurs de muzică din lume pe care îl pregăteşte Netflix şi în care vor mai juca Will Ferrell, Pierce Brosnan şi Rachel McAdams, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit revistei de specialitate Deadline, Stevens ('The Beauty and the Beast') va juca rolul reprezentantului Rusiei şi principalul rival al concurenţilor din Islanda, duetul de cantautori Lars Erickssong şi Sigrit Ericksdottir, interpretaţi de Ferrel şi McAdams.

Citește și: Actorul Tim Roth va primi trofeu onorific la Sarajevo



Filmul prezintă povestea lui Lars Erickssong şi Sigrit Ericksdottir, doi aspiranţi muzicieni din Islanda, interpretaţi de Will Ferrel şi Rachel McAdams, care vor avea oportunitatea de a reprezenta ţara la acest concurs şi de a-şi îndeplini astfel visul.



La rândul său, Pierce Brosnan, fostul agent 007, va interpreta rolul lui Erick Erickssong, seducătorul tată al lui Lars.



Will Ferrell, care la ediţia 'Eurovision' desfăşurată anul trecut la Lisabona a demonstrat că este un fan al acestui concurs la care a venit ca spectator, semnează de asemenea scenariul, scris la patru mâini împreună cu Andrew Steele.



Producţia a început deja să se filmeze în Marea Britanie şi în Islanda sub regia lui David Dobkin ('The Judge').