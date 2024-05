Dana Budeanu nu s-a mai abținut și i-a pus la punct pe părinții lui Vlad Pascu: Sunt cel puțin la fel de responsabili!

Creatoarea de modă și influencerița Dana Budeanu a comentat acid scandalul Vlad Pascu! Prezentă în platourile România TV, Budeanu a spus tranșant că părinții copiilor care se droghează câtă vreme sunt încă minori trebuie să fie trași la răspundere penal, fiindcă sunt vinovați morali!

După ce a văzut imaginile de la cea mai nouă înfățișare din procesul 2 Mai, Budeanu i-a cerut judecătoarei să revină la realitate

”El a facut deja AVC dar nu stie, pentru ca organismul inca il tine. Vietile lor, ale parintilor, nu mai exista, ei sunt niste morti vii. Acesta e un proces intre parintii acestor copii. Faptasul este un produs exclusiv alparintilor lui.

Inteleg ca a fost incadrat la omor din culpa pentru ca acei tineri nu mergea pe trotuarul care nu exista. Nu stiu daca doamna judecator stie, dar intre majoritatea localitatilor din Romania nu exista trotuare. Si nu ai cum sa nu ai voie sa mergi, ca asa merg taranii la camp. Trotuare intr mici localitati nu exista nici in sudul Frantei, nu stiu daca stie doamna judecator. Nu stiu daca stie ca in Romania sunt sute de mii de copii care merg asa la scoala.

Acesta este un proces national. Asta e un copil. E responsabil, pentru ca are peste 18 ani, dar este un copil de parinti. De aceea am spus mereu ca pentru toti acesti copii drogati trebuie incriminati si parintii sau decazuti definitiv din drepturi. Toti criminalii vin din medii instabile, deci parintii sunt responsabili penal. Sunt responsabili in egala masura de moartea acestor copii.

Hashtagii sa fie atenti. In toate scolile consumul de droguri de mare risc a crescut cu poate 80% de cand au venit ei la putere”, a încheiat aceasta.