Dana Gîrbovan atacă dur CSM și are o cerere URGENTĂ către Klaus Iohannis: 'A predat justiția SRI-ului și și-a compromis rolul constituțional'

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut public, vineri, după declasificare, protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Român de Informaţii (SRI) în anul 2012.

Protocolul este semnat din partea CSM de preşedintele de la acea vreme, Alina Nicoleta Ghica, iar din partea SRI de directorul instituţiei, George Maior. Pe document mai apar semnăturile vicepreşedintelui CSM, Oana Schmidt-Hăineală, şi prim-adjunctului directorului SRI, generalul Florian Coldea.

Citește AICI protocolul dintre CSM și SRI

Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, lansează un atac extrem de dur la adresa CSM, pe care îl acuză că a predat justiția SRI-ului și că și-a compromis rolul constituțional. În plus, Gîrbovan cere ca ”toti cei care au clamat in ultimii ani ca sprijina statul de drept, incepand cu Presedintele Klaus Iohannis si ambasadele straine la Bucuresti, continuand cu institutiile europene, au obligatia sa se pronunte public pe tema acestor protocoale.”

Vechiul CSM a predat justitia SRI-ului si si-a compromis rolul constitutional

Aceasta e concluzia pe care o ai dupa o prima lectura a Protocolului dintre CSM si SRI incheiat in 2012, din care rezulta fara echivoc ca CSM a abdicat singur si de buna voie de la rolul sau constitutional, “predand” independenta justitiei in mana SRI.

CSM este un organism creat constitutional, cu rolul de a “garanta independenta justitiei”. Tot ce tine de cariera unui judecator sau procuror este gestionat de CSM, pentru ca nici o alta putere sa nu poata interveni. Aceasta este in esenta una din garantiile cele mai importante ale independentei justitiei.

Prin acest protocol, insa, CSM a dat pe tava TOT ce tine de cariera judecatorilor si procurorilor SRI-ului.

Mai mult, CSM-ul a dat drept SRI-ului sa se poata implica inclusiv in procedurile de numire a judecatorilor la ICCJ sau in functiile de la varful sistemului judiciar, ceea ce este absolut de neconceput.

Ce spune in esenta acest Protocol:

1. Desi prin Constitutie se prevede ca “infapuirea justitiei” este rolul exclusiv al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al celorlalte instante judecatoresti, prin acest protocol “infaptuirea justitiei” a devenit obiect al cooperarii dintre CSM si SRI.

2. Obligatia judecatorilor si a procurorilor de a nu fi colaboratori sau informatori ai serviciilor de informatii s-a transformat in obligatia CSM-ului de a pune la dispozitia SRI toate datele si informatiile privind magistratii. Altfel spus, mapele profesionale ale magistratilor, ce contin inclusiv multe date cu caracter personal ale acestora, au fost puse la dispozitia SRI.

3. Numirile la ICCJ si numirile in functii de conducere in instante si parchete, sanctionarea magistratilor, cariera lor, TOTUL a stat sub semnul implicarii SRI. Acesta punea la dispozitia CSM informatii despre magistrati, CSM le putea folosi daca SRI ii dadea voie, insa judecatorul sau procurorul vizat nu avea macar habar ca promovarea lui, transferul sau orice alta cerere privind cariera sa nu depindea doar de examanele date, de criteriile prevazute de lege, ci de “planuri comune” CSM-SRI.

4. Includerea independentei si infapuirii justitiei in securitatea nationala a deschis posibilitatea ca SRI sa ceara mandate pe siguranta nationala privind judecatorii si procurorii, putandu-i astfel supraveghea mai ceva ca vechea Securitate comunista ori SIPA. Acest lucru ar fi putut permite ca agentii SRI sa stie in timp real tot ce doreau legat de mersul dosarelor, si, de ce nu, sa intervina “prin metode specifice” in cursul acestora.

5. Avizele date de CSM pe proiectele de lege se faceau in urma consultarii cu SRI.

6. Protocolul a instituit realizarea unor “planuri comune” (!!!!!) in cauze complexe, ceea ce putea insemna orice. Ca sa citez din clasici, nu e “plan de colaborare” ci “plan comun” de actiune CSM-SRI.

7. Similar cu Ministerul Public, si CSM s-a obligat sa dea raportul SRI cu privire la rezultatele obtinute in baza informarilor primite.

Sincer, nu gasesc vreun adjectiv pentru a descrie impactul distructiv al acestui Protocol asupra independentei justitiei.

Justitia a fost pur si simplu COMPROMISA de aceste Protocoale, care au calcat in picioare statul de drept, separatia puterilor in stat si independenta justitiei. Toti cei ce au contribuit la asta trebuie sa dea socoteala!

Sunt multe de spus si despre acest Protocol si o vom face dupa o evaluare atenta.

In acest moment, insa, ce pot sa spun este ca toti cei care au clamat in ultimii ani ca sprijina statul de drept, incepand cu Presedintele Klaus Iohannis si ambasadele straine la Bucuresti, continuand cu institutiile europene, au obligatia sa se pronunte public pe tema acestor protocoale.

Fac un apel, de aceea, tuturor jurnalistilor din Romania care inca mai cred in suprematia legii si a democratiei sa contacteze absolut toate ambasadele straine din Romania si organismele europene si sa le ceara pozitii cu privire la aceste protocoale.

De asemenea, fac un apel jurnalistilor sa contacteze fostii membri CSM si sa le ceara sa isi exprime pozitia cu privire la acest Protocol.

Sub aplauzele si laudele ambasadelor si a rapoartelor unor birocrati de la Bruxelles, in Romania domnia legii a fost inlocuita de domnia protocoalelor secrete, unde pana si infaptuirea justitiei a fost facuta sub obladuirea si coordonarea SRI.

Toti cei mentionati mai sus au obligatia sa raspunda public cu privire la abdicarile grave de la statul de drept si democratie in Romania.”, e mesajul judecătoarei Gîrbovan.

