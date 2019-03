Dăncilă, despre mutarea ambasadei: Nu ne poziționăm anti-UE dar România trebuie să aibă demnitate

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică seară, la Antena 3, că și dorește mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pentru că Bucureștiul ar fi mai respectat dacă ar avea tăria să aibă o opinie separată de UE.

„Pentru ca eu consider ca Romania trebuie sa aiba propriile sale opinii, propriile sale alegeri. In momentul in care alegem sa avem o opinie separata asta nu inseamna ca ne pozitionam impotriva Uniunii Europene, dar eu cred ca Romania ar fi mult mai respectata daca avem taria, demnitatea sa ne spunem punctul de vedere. Am vazut modul in care a reactionat sala, cum au apreciat discursul, am vazut oameni care plangeau si acest lucru m-a facut sa ma gandesc ca de fapt oamneii aveau de mult aceste asteptari de la noi”, a spus Dăncilă.

UPDATE - Dăncilă se așteaptă la o nouă plângere penală împotriva sa pe tema ambasadei .

