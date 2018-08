Daniel Dragomir anunță noi DEZVĂLUIRI: 'Vine vremea să îi scoatem la suprafață și pe infiltrații ăștia'

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, spune că trebuie declarate ilegale protocoalele întrucât au fost comise abuzuri împotriva „democrației românești”, subliniind că nu trebuie trecute cu vederea chiar dacă au fost denunțate. Dragomir mai spune că SRI trebuie să aleagă între Constituție și protocoale, scrie Mediafax.

„Aceste protocoale sunt înțelegeri ilegale, care au adăugat la lege și au constituit coloana vertebrală a statului paralel. Brațul “juridic” secret prin care s-au comis abuzuri inimaginabile împotriva democrației românești, împotriva a mii de români. De azi-noapte, am văzut tot felul de “luptători cu statul paralel, mari eroi” cum dau din colț în colț că, de fapt, protocoalele din 2016 sunt legale. Că sunt acoperite de ordonanță lui Prună? Și dacă dădea Prună ordonanță să mergem toți încolonați la Canal, era legal, era Constituțional? Vine vremea să îi scoatem la suprafață în curând și pe infiltrații ăștia care “luptau cu statul paralel” ziua, iar noaptea făceau denunțuri și turnau tot la Kovesi, Coldea, Maior și la acoliții lor că să își apere milioanele de euro făcute din șpăgi”, a scris fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, pe blogul România3.0.

Acesta a mai scris că toate protocolale în vigoare trebuie declarate ilegale și abrogate de către Guvern.

„Tot aud declarații că “le-am denunțat”? Unde suntem aici, în birourile procurorilor acoperiți SRI de la DNA și DIICOT? Și ce dacă au fost denunțate? Un român îl calcă pe un copil cu mașină, vine după o lunăși zice “mă denunț” că l-am călcat, asta e, mergem mai departe? Astăzi, absolut toate aceste protocoale trebuie declarate ilegale și abrogate de urgență de către Guvern. Executivul trebuie să răspundă ferm acestei încălcări grosolane a ordinii Constituționale și să restabilească domnia legii”, mai arată Dragomir.

Daniel Dragomir mai spune că, după aceste măsuri, se impune o Comisie specială la nivelul Parlamentului pentru a investiga și analiza „abuzurile din ultimii ani”.

„Această Comisie trebuie să prezinte în termen de maxim 6 luni recomandări clare pentru ca aceste abuzuri să nu se mai întâmple niciodată în România, concomitent cu propuneri concrete de modificare a legislației penale și din domeniul securității naționale. Reacțiile internaționale din ultimele zile ne arată că România riscă să fie scoasă de pe harta națiunilor democratice. (...) Cu toții avem de făcut o alegere! Eu am făcut această alegere în ianuarie 2013. Am plătit pentru ea, am stat arestat preventiv un an. Cred că a fost de ajuns! SRI trebuie să aleagă: Constituția sau protocoalele?”, mai spune fostul ofițer SRI.

Directorul SRI Eduard Hellvig spune, într-o declarație de presă de vineri, că a încheiat protocolul secret din 2016 în baza legii și că l-a denunțat la scurt timp pentru că putea să aplice legea și fără a se stabili prin protocol relaționarea dintre Parchet și Serviciu.

"Trebuie să fii rupt de realitatate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condițiile în care am ordonat auditul cu privire la existența protocoalelor inainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înțeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetățenilor săi și voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanța 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituțiile statului pentru exercitarea atribușiilor noastre. De ce l-am denunțat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuțiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea națională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparență și normalitate pe care l-am inițiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI.