Demonstraţii de gătit la ceaun şi concurs culinar, la Cea1 Borsec Festival

Zeci de bucătari au participat, sâmbătă şi duminică, în staţiunea Borsec, la demonstraţii de gătit la ceaun şi la un concurs culinar, evenimentele care au atras sute de pofticioşi fiind organizate în cadrul Cea1 Borsec Festival, potrivit Agerpres.

Dacă în 2020, din cauza situaţiei pandemice, festivalul a avut o formulă restrânsă, iar "ceaunul" a lipsit de la Borsec, acum oamenii s-au bucurat de preparatele gătite în aer liber.

În preajma pârtiei de schi s-au aprins focurile, s-au pregătit ingredientele şi fiecare echipă şi-a demonstrat măiestria în arta culinară, pentru ca produsul final să fie cât mai delicios.

De la Braşov a venit o echipă condusă de Silviu Căţean, care a pregătit o tocană de oaie ca la stână, asezonată cu o mămăligă fierbinte.

"Cel mai mare secret al acestei tocane e sufletul pe care-l punem în ea şi oaia crescută în munte, din oile pe care ni le-a mai lăsat ursul. Facem o mămăligă lângă ea. Aici, în zonă, nu sunt mămăligari, dar noi suntem şi trebuie să facem aşa cum mâncăm noi", a spus Silviu Căţean.

Tot de la Braşov a venit o echipă de jandarmi montani care au pregătit o tocăniţă specifică zonei Zărneşti-Bran, în care au pus multă carne şi care a fost foarte apreciată de pofticioşi.

"Venim de la Braşov, pregătim 'tuciul din Crai', care este o tocăniţă specifică zonei Zărneşti-Bran. E cu carne de porc, lăsată în baiţ câteva ore, cu mirodenii. E o mâncare care se face la munte. Ţinând cont de faptul că noi suntem jandarmi montani, avem nevoie de foarte multe calorii şi am făcut o tocană care are multe calorii", a explicat plt. adj. Marian Bârligă.

Şi mocanii din Săcele au pregătit o tocană de mistreţ, aşa cum se face la munte şi au ţinut ca toţi cei care trec pe la standul lor "să se dezinfecteze" cu nişte pălincă.

"Acum, şi datorită COVID -19, am ţinut foarte, foarte mult ca să fie o dezinfectare la toată lumea, mai puţin minorii. Şi dacă simţim gustul pălincii, clar nu avem COVID. La fel şi cu tocana, dacă îi simţim gustul, plus mirosul fumului, înseamnă că suntem bine", a spus reprezentantul asociaţiilor "Zestrea Seceleană" şi "Mocan Săcele", Gheorghe Stoia.

În zona "Ceaunele Lumii" s-a pregătit un borş de peşte lipovenesc, de către o echipă venită de la Mila 23, dar şi o supă de peşte, gătită de o echipă din Ungaria, în vreme ce echipa SmartFest din Voşlobeni a preparat un gulaş tradiţional cu carne de vită, iar reprezentanţii Uniunii Sârbilor din România i-au încântat pe cei prezenţi cu un papricaş de porc cu cartofi.

Şi dacă sâmbătă a fost o demonstraţie de gătit, duminică echipele au intrat în concurs şi şi-au demonstrat încă o dată pasiunea pentru gătit, toate preparatele la ceaun fiind foarte apreciate de localnicii şi turiştii veniţi al Cea1 Borsec Festival.

Producătorul evenimentului, Dan Burlac, a declarat că festivalul a fost un succes, audienţa a fost numeroasă, iar oamenii s-au simţit foarte bine.

"A fost foarte multă lume, festivalul creşte ca din apă, au venit foarte mulţi oameni, poate şi datorită faptului că am deschis festivalul cu Goran Bregovic, dar conceptul a prins. Am avut 'Ceaunele Lumii', unde s-a mâncat foarte bine, de la Deltă, până în vârful munţilor. Nu a fost uşor, pentru că lumea după pandemie e un pic schimbată, are alte obiceiuri şi trebuie să te pliezi pe noile obişnuiţe ale oamenilor, dar cred că toată lumea s-a simţit foarte bine, a fost o experienţă minunată. Datorită faptului că a fost foarte multă lume, a fost şi greu, pentru că nici Borsecul nu are structură, deocamdată, de a primi atâta lumea, dar trăgând linie, ceea ce contează cel mai mult este că lumea s-a simţit foarte bine. (...) Faptul că a luat această amploare ne obligă să începem festivalul cu multe luni înainte, pentru a ne organiza, (...) şi deja suntem cu gândul la ediţia viitoare, sperând că vom fi toţi bine, sănătoşi şi nu vom avea nicio problemă, ăsta e cel mai important lucru", a afirmat Dan Burlac.

La rândul său, primarul staţiunii, Mik Jozsef, a apreciat că evenimentul a fost unul reuşit, chiar dacă au existat temeri în acest sens, din cauza condiţiilor pandemice şi le-a transmis turiştilor că Borsecul îi aşteaptă cu experienţe minunate şi momente de linişte şi relaxare.

"A fost foarte bine, mi-a fost teamă la început pentru că nu se ştia cum va fi cu pandemia, cu restricţiile, dar eu zic că ne-am descurcat bine. (...) Mă bucură că putem organiza evenimente şi mă bucură că lumea participă, chiar dacă nu aşa cum ne-am gândit, pentru că oamenilor le e frică încă de festivaluri. (...) Se anunţă vreme frumoasă, merită să vină oamenii la noi, urmează, săptămâna viitoare, Zilele Borsecului, apoi Festivalul Nostalgiei, care este un festival foarte iubit, deoarece călătorim puţin în timp şi chiar merită să vină. Dar să vină nu doar pentru evenimente, ci şi pentru bobul de vară, pentru plimbări, relaxare, odihnă, pentru că Borsecul este o staţiune care merită vizitată, iar anul viitor sperăm că vom aştepta turiştii cu centrul SPA şi balnear deschis", a conchis edilul.

Cea1 Borsec Festival se încheie duminică seara, când sunt programate mai multe concerte pe scena amenajată în apropierea pârtiei de schi, într-un cadru natural deosebit.