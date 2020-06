Deputatul ALDE Daniel Olteanu neagă trecerea la PSD

Deputatul de Vaslui Daniel Olteanu (ALDE) a declarat, joi, pentru AGERPRES, că nu a trecut la PSD, el afirmând şi că imediat după anunţul privind afilierea a cinci parlamentari ALDE grupului PSD, liberalii s-au "grăbit" în mod nejustificat să anunţe că aceştia au trecut la formaţiunea social-democrată.

"Nu am trecut la PSD, contrar celor care susţin şi poate îşi doresc acest lucru. Nu am semnat adeziune la PSD, aşa cum niciun alt coleg de partid nu a făcut-o. Este vorba despre o afiliere la grupul parlamentar al PSD şi atât, pentru că noi am rămas fără grup după ce unii colegi au trecut la PNL. Pentru noi şi pentru activitatea noastră parlamentară este un avantaj care ne oferă suport pentru desfăşurarea activităţii. Era mai bine ca cei de la PNL să se fi preocupat de creşterea alocaţiilor de la 1 iunie, de creşterea pensiilor de la 1 septembrie, pentru că aşa au spus când au întocmit bugetul şi să nu aibă grija faptului că am trecut noi sau nu la PSD", a declarat, pentru AGERPRES, deputatul Daniel Olteanu.Parlamentarul a mai spus că afilierea celor cinci parlamentari ALDE la grupul PSD reprezintă "un pas important pentru consolidarea opoziţiei".Miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, a fost anunţat faptul că parlamentarii ALDE Anton Anton, Constantin Avram, Steluţa Cătăniciu, Daniel Olteanu, Doru Oprişcan şi Varujan Vosganian se vor afilia grupului parlamentar al PSD.