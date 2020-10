Deputatul Bogdan Rodeanu şi consilierul local Andrei Postică deschid listele USR PLUS Galați la alegeri

Liderul USR Galaţi, deputatul Bogdan Rodeanu, şi liderul PLUS Galaţi, consilierul local Andrei Postică, deschid listele Alianţei USR PLUS la Camera Deputaţilor, respectiv la Senat, informează, miercuri, reprezentanţii formaţiunii politice, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, USR PLUS Galaţi şi-a desemnat candidaţii pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, procesul de desemnare fiind unul democratic şi cu respectarea statutului ambelor partide din cadrul Alianţei.



Astfel, fiecare dintre cele două formaţiuni şi-a ales candidaţii prin vot democratic intern, lista Alianţei fiind finalizată conform protocolului agreat şi semnat între cele două partide: pentru Camera Deputaţilor a fost stabilită formula: locul 1 - USR, locul 2 - PLUS, locul 3 - USR, locul 4 - PLUS, locul 5 - USR, locul 6 - PLUS, locul 7 - USR, locul 8 - PLUS, locul 9 - USR, locul 10 - PLUS, locul 11 - USR, locul 12 - PLUS, iar pentru Senat: locul 1 - USR, locul 2 - USR, locul 3 - PLUS, locul 4 - USR, locul 5 - USR şi locul 6 - USR.

Lista la Camera Deputaţilor este deschisă de deputatul USR Bogdan Rodeanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, urmat de liderul PLUS Galaţi, economistul Bogdan Dumitrescu, consilierul local Daniel Zinica şi profesorul universitar Daniela-Ancuţa Şarpe.



La Senat, consilierul local Andrei Postică este urmat de senatorul USR George Dircă şi de inginerul Liviu Grigoraş.



La alegerile parlamentare din 2016, USR Galaţi a obţinut o funcţie de senator prin George Dircă şi una de deputat prin Bogdan Rodeanu.

Judeţul Galaţi are patru funcţii de senator şi nouă de deputat.