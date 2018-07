Detalii de culise despre cine se află în spatele Blue Air. Cine sunt acționarii și zvonurile din spatele lor

Blue Air este, după cifra de afaceri din 2015 a şasea cea mai mare companie antreprenorială din Bucureşti. Firma este controlată din 2013 de Teodor Cristian Rada, Marius Puiu, Tudor Constantinescu şi Luciana Păunescu, potrivit datelor de la Registrul Comerţului.

S-au spus și se spun multe despre felul în care a fost preluat Blue Air de la omul de afaceri Nelu Iordache. Până la urmă justiția este chemată să dea verdictul final. Până atunci însă se ridică fel și fel de întrebări și se fac tot felul de ascocieri care arată o anumită stare de fapt.

Presa a relatat în timp despre ”modul ostil de preluare al Blue Air” – AICI. Interesant este însă cine sunt în mod oficial în acest moment acționarii celui mai mare operator aerian privat din România.

Unul dintre acţionarii Blue Air este Marius Puiu, cel care mai deţine firma Ravenclaw Consult cu sediul în strada Mareşal Averescu. Despre aceasta companie a sa, companie de consultanţă, se ştie că are 14 angajaţi, încă de la înfiinţare, din 2004, fiind mereu pe pierderi şi doar anul trecut a înregistrat un profit de 3.13 milioane lei. Deţinătorul celor 33% din acţiunile Blue Air este cetăţean austriac din anul 2001, iar din 2016 a devenit şi consul onorific al Austriei la Constanţa. Zvonuri din mediul de afaceri vorbesc despre posibile apropieri de serviciul de spionaj extern al României.

El susținea anul trecut referindu-se la preluarea companiei de la omul de afaceri Nelu Iordache că ”A fost o decizie care a trebuit luată foarte repede, în mai puțin de 24 de ore”,

Soţia lui Marius Puiu este Monika Puiu, cetăţean austriac, fost CEO şi acţionar NHR Agropartners, relatează presa de specialitate. Monika Puiu a ieşit din această societate comercială în ianuarie 2018 şi formal s-a retras din business. Monika Puiu a venit pentru prima dată în România în 1985, iar în anul 1990 a revenit în România să facă afaceri cu oţel. Imediat după liberalizarea pieţei româneşti de cereale, Monika Puiu intră în comerţul cu cereal. Între timp se căsătorește cu Marius Puiu. Monika Puiu mai controlează în prezent fir­ma Danube Grain Services, firmă ce deţine un terminal de export de 12.000 de tone pe Dunăre în localitatea Gostinu, jude­ţul Giurgiu. Recent, Danube Grain Ser­vices a intrat într-un parteneriat cu Agri­cover, un alt important trader de cereale de pe pia­ţa locală.

Ca o picanterie, se spune că Monika Puiu l-a cunoscut pe Marius Puiu în anul 1988 la Ambasada României de la Viena, acolo unde acesta era prezent în calitate de pilot al Tarom. E de notorietate că Marius Puiu este prieten bun cu Gheorghe Răcaru, încă din vremurile în care ambii erau piloti la Tarom. De aici și zvonurile privind eventuala colaborare cu DIE (ulterior SIE) știindu-se regulile după care se puteau face astfel de ieșiri înainte de 1989.

Un alt actioner este Tudor Zamfir Constantinescu, deţinătorul unui procent de 17% din acţiunile Blue Air şi oficial administrator al noului Blue Air. Și în dreptul lui s-a născut o adevărată zvonistică privind eventuala colaborare SIE, mai ales în condițiile în care se știe că tatăl său a fost consul al României, înainte de 1989, într-o ţară africană francofilă. Despre Tudor Zamfir Constantinescu se mai spune că ar fi protejatul lui Ioan Rus, liderul faimosului grup de la Cluj. Tudor Constantinescu este cetăţean belgian, a fost crescut în Belgia de Luciana Păunescu, şi ea deţinătoare a alte 17% din acţiunile Blue Air.

Luciana Păunescu deține 17% din Blue Air. Se ştie că ar proveni din familia fraţilor Păunescu, şi că nu ar fi deloc strîină de legături cu serviciul de informații externe. Luciana Păunescu a absolvit facultatea de Comerţ Exterior din cadrul ASE, în 1971, iar în acelaşi an se angajează la Romchim Import-Export, de unde, în 1982 este trimisă la un masterat la universitatea belgiană UCL Louvain, iar concomitent începe să lucreze ca reprezentant al Romaniei la MaxiTours Belgium. În acel post o prinde Revoluţia şi continuă în acelaşi loc de muncă până la episodul Blue Air.

In acest moment locuieste la Bruxelles si conduce Blue Air Travel. Detine 17% din Air Lines Management Solutions, pachet pentru care ar fi trebuit sa achite 5,1 milioane de euro, susțin jurnaliștii de la business24.ro

Cel de-al patrulea acţionar, Teodor Constantin Rada deţinătorul a 33% din Blue Air, oficial despre el se ştie doar faptul că a fost ca şi Marius Puiu pilot al Blue Air, în perioada în care Blue Air era deţinută de Nelu Iordache, creatorul acestui brand de succes.

Rada a fost pilot la Blue Air, potrivit profilului sau pe google+ a absolvit in 2007 Academia Romana de Aviatie. Nu are nicio afacere, singura sursa de venit fiind salariul de pilot, relatează business24.ro.



De cand a terminat Academia, in sase ani, Rada ar fi incasat 51.000 de euro, cu conditia sa fi fost remunerat cu salariul minim pe care il primeste un pilot incepator. Chiar daca Rada ar fi primit un salariu mai mare pe an, este dificil de spus de unde a avut 9,9 milioane de euro, suma necesara pentru achizitia pachetului de 33% din actiunile Blue Air, mai spun jurnaliștii de la business24.ro Din acest motiv și despre el se zvonește în lumea aviației civile că ar avea legături nepotrivite din aceeași zonă.

Tabloul arată destul de interesant. Acționari despre care nu se știe clar de unde au avut capitalul necesar pentru a achiziționa pachete importante de acțiuni, legături interesante între ei și mai ales zvonistica insistentă cu privire la relațiile cu serviciile de informații. De reținut însă că în acest moment mai multe instanțe sunt chemate să se pronunțe cu privire la schimbarea acționariatului unuia din cele mai de success branduri de după 1989 din România.