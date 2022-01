Dezastrul de la PT Brașov, protejat de CSM - Neregulile manageriale majore nu au dus la revocarea prim-procurorul Sandu/ DOCUMENT

În ședința din 25 ianuarie 2022, Secția pentru procurori a CSM a respins propunerea Inspecției Judiciare de revocare din funcție a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Claudiu Constantin Sandu. În urma unui control managerial efectual în 2021, inspectorii judiciari au descoperit un adevărat dezastru la PT Brașov, generat de deciziile manageriale total neinspirate ale prim-procurorului Sandu, după cum reiese din raportul de control.

Un raport aprobat... parțial

Controlul Inspecției Judiciare a avut loc în perioada 13-24 septembrie 2021 şi a vizat perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021. Ca urmare a parcurgerii procedurii de aprobare în CSM, raportul a devenit public, documentul fiind solicitat Inspecției Judiciare de redacția stiripesurse.ro.

În ședința din 25 ianuarie, Secția pentru procurori a CSM a aprobat parțial raportul Inspecției Judiciare, însă a respins cea mai importantă propunere: revocarea din funcție a prim-procurorului Sandu.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 21-2713 "privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de procurori şi personalul auxiliar de specialitate." (unanimitate)

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial punctele de vedere formulate de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu privire la Raportul Inspecţiei Judiciare. (majoritate)

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea propunerii Inspecţiei Judiciare de revocare din funcția de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a domnului SANDU CLAUDIU CONSTANTIN pentru exercitarea necorespunzătoare a funcției de conducere, a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilității și a aptitudinilor manageriale. (unanimitate)

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile din cuprinsul Raportului Inspecţiei Judiciare, cu modificări. (unanimitate)”, se arată în soluția Secției pentru procurori a CSM.

Un parchet pus „pe butuci” de propriul conducător

Inspecția Judiciară, la finalul raportului de aproape 120 de pagini, a propus revocarea din funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, Claudiu Constantin Sandu, „pentru exercitarea necorespunzătoare a funcției de conducere, a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilității și a aptitudinilor manageriale”.

Raportul integral întocmit de Inspecția Judiciară poate fi citit AICI! (.pdf)

Ce înseamnă mai exact această exercitare necorespunzătoare a funcției se poate vedea tot în raport: lipsă totată de organizare, preluarea unor dosare contrar dispozițiilor legale, distribuirea ineficientă a dosarelor procurorilor din subordine, lipsa respectării specializării procurorilor, nerespectarea unor ordine ale procurorului general, ignorarea parchetelor din subordine și multe alte nereguli care, în mai puțin de doi ani, au dus la acumularea a sute de dosare nerezolvate. Sinteza neregulilor managerile descoperite de Inspecția Judiciară, mai jos:

„Raportat la activitatea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov în anul 2020 și în semestrul I 2021, constatările echipei de control evidențiază exercitarea necorespunzătoare a funcției de conducere și a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale, după cum urmează:

Cu privire la organizarea activității:

- a organizat activitatea în cadrul secției de urmărire penală cu încălcarea principiului specializării procurorilor și cu nerespectarea ordinelor cu caracter administrativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce privește desemnarea procurorilor pe materii/infracțiuni (criminalistică, corupție, evaziune fiscală și spălarea banilor, agenții de forță ai statului), generând o repartizare neechilibrată a procurorilor în raport de volumul de activitate și o repartizarea neechilibrată a dosarelor (aspectele au fost detaliate în cuprinsul raportului);

- a emis ordine/dispoziţii de redistribuire în sectorul supravegherea cercetării penale privind dosare în lucru la organele de poliție, între procurorii aflați în activitate (83 redistribuiri, din care 24 dosare redistribuite între procurorii în activitate de 2 ori în anul 2020), generând întreruperea continuității în această activitate, cu consecința prelungirii nejustificate a procedurii de efectuare a cercetării penale și înregistrarea unui număr foarte mare de dosare mai vechi de 1/2/5 ani de la sesizare;

- a emis ordine prin care a dispus modificarea nejustificată (raportat la volumul cauzelor înregistrate și la numărul procurorilor desemnați) a sectorului de activitate cu privire la procurorul ............., precum și modificarea repartizărilor operate cu privire la lucrătorii de poliție, generând redistribuiri ale dosarelor de la un procuror la altul ori din supravegherea unui procuror în supravegherea altuia, lipsa unei supravegheri efective și eficiente a cercetărilor penale, cu consecința prelungirii duratei procedurilor și afectării calității actului de justiție;

- a emis ordine prin care a repartizat în supravegherea unor procurori, lucrători de poliție fără aviz de poliție judiciară, pentru instrumentarea dosarelor de evaziune fiscală și spălarea banilor, cu consecința afectării valabilității actelor efectuate și a încălcării principiului confidențialității actelor de urmărire penală;

- a afectat activitatea procurorului șef secție urmărire penală prin repartizarea unui număr mare de dosare de corupție cu grad de complexitate ridicat, generând o lipsă de implicare a acestuia în ceea ce privește organizarea, conducerea și controlul procurorilor din cadrul secției de urmărire penală, nerealizarea obiectivelor din programele de activitate, cu consecința afectării eficienței activității de urmărire penală și de supraveghere a cercetării penale raportat la indicatorii calitativi și cantitativi înregistrați;

- a afectat activitatea unor procurori din cadrul secției de urmărire penală și, implicit, activitatea parchetului, prin repartizarea neechilibrată a dosarelor, generând o creștere considerabilă a volumului de muncă al acestora și a stocului de dosare vechi, majoritatea cu grad de complexitate ridicat(procurorul ............. avea la data de 30.06.2020, în supravegherea cercetărilor penale, un număr de 138 dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor mai vechi de 1 an de la sesizare, din care 90 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare; procurorul ............. avea la data de 30.06.2020, în supravegherea cercetărilor penale, un număr de 87 dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor mai vechi de 1 an de la sesizare, din care 25 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare);

- nu a manifestat preocupare pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a procurorilor din cadrul unității și a procurorilor din unitățile de parchet subordonate, la nivel descentralizat, potrivit Hotărârii nr. 322/24.08.2005 a Plenului CSM; nu a desemnat procurorul care să răspundă de organizarea activității de formare profesională continuă sub coordonarea procurorului desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov (art. 17 din HCSM nr. 322/2005); nu a desemnat prim-procurorul adjunct să organizeze activitatea de pregătire și perfecționare profesională continuă descentralizată a personalului auxiliar de specialitate.

Cu privire la asumarea responsabilităților:

- nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de art. 87 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor: a repartizat procurorii în cadrul secției de urmărire penală și a repartizat dosarele procurorilor fără a ține cont de specializarea acestora (majoritatea, fiind desemnați să instrumenteze cauze privind infracțiuni de natură diferită, de competența parchetelor de pe lângă tribunale și judecătorii, ca specializare principală și secundară), contrar dispozițiilor art. 95 alin. 2 și 3 din Legea nr. 304/2004, republicată, precum și a ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (aspectele fiind detaliate în cuprinsul raportului de control); a repartizat lucrători de poliție fără aviz de poliție judiciară pentru a instrumenta dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în supravegherea unor procurori, cu încălcarea dispozițiilor art.55 alin.1 lit.b, alin.4 și 6 C.pr.pen.; nu a coordonat activitatea parchetelor din circumscripție; nu a emis ordin de desemnare a prim-procurorului adjunct pentru coordonarea şi controlul activităţii secţiei judiciare, potrivit art. 88 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor; a emis dispoziții privind redistribuirea unui număr de 7 dosare între procurorii aflați în activitate nelegale din perspectiva situațiilor expres și limitativ enumerate la lit. a) – c) ale art. 64 alin. 4 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările ulterioare; a soluţionat plângerile formulate potrivit art. 336 - 339 C. pr. pen. cu depășirea termenului de 20 zile prevăzut de art. 339 alin. 6 C. pr. pen. raportat la art. 338 C. pr. pen;

- nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de art. 87 alin. 1 lit. c) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor: a elaborat programele de activitate semestriale în partea finală sau la mijlocul fiecărui semestru la care se referă; nu a realizat, în cea mai mare parte propriile obiective, nu a urmărit realizarea integrală a obiectivelor (o mare parte dintre obiectivele stabilite privind activitatea secției de urmărire penală nefiind realizate de procurorul șef secție urmărire penală, iar cele realizate fiind formale).

Aceste aspecte relevă lipsa prognozei și planificării în realizarea activităților, precum și faptul că prin activitățile propuse nu s-a urmărit identificarea eventualelor deficiențe ori vulnerabilități și dispunerea unor măsuri de monitorizare și remediere, ci doar constatări ale rezultatelor la finalul unei perioade de activitate care nu a fost supusă vreunei forme de control;

- nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de art. 87 alin. 1 lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor: nu a examinat trimestrial datele statistice și operative, în ansamblu și pe compartimente de muncă, deși această sarcină a fost stabilită prin programele de activitate, ca obiectiv în cadrul segmentului Activitatea de conducere, îndrumare și control la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu frecvență de realizare trimestrial (obiectiv nerealizat în semestrele I și II 2020, respectiv semestrul I 2021); nu a analizat semestrial, cu toți procurorii, rezultatele activității, iar în raportul de activitate al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov pe anul 2020, la capitolul Propuneri în vederea îmbunătățirii activității nu a stabilit măsuri/propuneri în acest sens;

- nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de art. 87 alin. 1 lit. f) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor: nu a convocat Colegiul de conducere pentru desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a activității profesionale a procurorilor cu funcții de conducere și de execuție din cadrul parchetelor din circumscripție, potrivit art. 39 alin. 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

- a încălcat principiu repartizării pe criterii obiective a cauzelor.

Cu privire la aptitudinile manageriale:

- nu a realizat în mod corespunzător activitatea de planificare pe termen scurt, mediu şi lung, deficienţele constatate fiind evidenţiate la capitolul asumarea responsabilităţilor;

- şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de ordin organizatoric, deficienţele constatate fiind evidenţiate la capitolul atribuţii manageriale privind organizarea eficientă a activităţii.

În plus, se impune precizarea că prim-procurorul parchetului a dispus preluarea unor dosare de la unităţile locale din circumscripţie fără a avea la bază o motivare corespunzătoare (preluarea „în considerarea criteriilor privind ancheta efectivă” ori de „oportunitate a preluării dosarului”); a dispus preluarea tuturor cauzelor având ca obiect morți suspecte, indiferent dacă acestea erau sau nu de natură violentă și trecerea lor la urmărire penală proprie, generând astfel o creștere “artificială” a indicatorilor privind cauzele de soluționat având ca obiect infracțiuni de mare violență (142 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de mare violență în anul 2020, din care 84 cauze privesc morți suspecte și 142 cauze de soluționat în semestrul I 2020, din care 74 cauze privesc morți suspecte); a dispus preluarea tuturor cauzelor având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 50/1991 (48), generând o creștere a volumului de activitate al unor procurori care au dobândit o specializare secundară pentru instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni care nu sunt de competența materială a parchetelor de pe lângă tribunale;

- în anul 2020, nu a exercitat control operativ curent cu privire la situaţia dosarelor mai vechi de 1 an/2 ani/5 ani de la sesizare aflate pe rolul organelor de poliţie şi la procuror şi nici cu privire la modul în care procurorii din cadrul secţiei de urmărire penală exercită atribuţiile de supraveghere a cercetărilor penale, această deficienţă generând înregistrarea în evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, la data de 30.06.2020, a unui număr de 547 dosare mai vechi de 1 an, 379 dosare mai vechi de 2 ani şi 229 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare (în majoritatea cauzelor constatându-se existența unor perioade mari de timp în care nu au fost efectuate acte de cercetare penală, lipsind controlul procurorilor asupra activității organelor de cercetare penală, precum și exercitarea concretă a atribuției de supraveghere prin lipsa îndrumărilor necesare/neurmărirea respectării termenelor stabilite pentru efectuarea actelor de urmărire penală/activităților dispuse de procuror și a unor măsuri reale pentru efectuarea cu ritmicitate a actelor de cercetare penală);

- nu a exercitat control cu privire la activitatea parchetelor din subordine;

- cu privire la controlul tematic, deficienţele au fost evidenţiate la capitolul asumarea responsabilităţilor.

Deficienţele imputate prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au produs consecinţe negative asupra întregii activități a unității de parchet verificate, în ansamblu, așa cum este aceasta reflectată de indicatorii cantitativi și calitativi înregistrați în anul 2020 și semestrul I 2021.

Astfel, la urmărire penală proprie, în anul 2020 şi semestrul I 2021, au fost de soluţionat 679 cauze, dintre acestea 284 cauze având ca obiect infracţiuni de mare violenţă.

În realitate, doar 126 sunt dosare privind infracţiuni de mare violenţă, de competenţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, restul de 158 fiind dosare privind morţi suspecte, preluate de la parchetele locale.

Creşterea artificială a cauzelor de această natură a determinat desemnarea nejustificată a unui număr de 3 procurori criminalişti, un număr de 2 procurori fiind suficient, raportat la activitatea specifică acestora și 1 procuror putând fi astfel desemnat pentru instrumentarea unor dosare în raport de problemele cu care se confruntă unitatea de parchet (434 dosare de evaziune fiscală şi spălarea banilor mai vechi de 1 an de la sesizare).

La urmărire penală proprie, au fost soluţionate doar 204 dosare în anul 2020, media cauzelor de soluţionat fiind de 18,58 cauze pe procuror, iar dintre acestea, 151 sunt de competenţa parchetelor de pe lângă tribunale.

În privinţa indicatorilor de calitate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a înregistrat în anul 2020 şi în semestrul I 2021, la UPP, 11 achitări definitive cu 14 inculpaţi şi 1 restituire definitivă cu 1 inculpat.

La supravegherea cercetărilor penale, în anul 2020, au fost de soluţionat 1.155 de dosare, fiind soluţionate 280, cu o medie a dosarelor de soluţionat pe procuror de 22,48 cauze, comparativ cu 461 dosare în anul 2019.

Au fost întocmite 51 rechizitorii cu 115 inculpaţi, comparativ cu 139 rechizitorii cu 180 inculpaţi, în anul 2019.

A scăzut indicele de operativitate, un număr de 213 cauze fiind soluţionate la peste 1 an de la sesizare (76,08% din totalul cauzelor soluţionate).

În semestrul I 2021, a crescut numărul cauzelor de soluţionat (1.033), creşterea fiind influenţată de stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2020 (728).

În semestrul I 2021, unitatea a înregistrat un indice scăzut de operativitate, 113 cauze fiind soluţionate în termen de peste 1 an de la sesizare (65,7% din totalul cauzelor soluţionate).

În anul 2020 şi în semestrul I 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a înregistrat, la SCP, 5 achitări definitive cu 5 inculpaţi şi 4 restituiri definitive cu 15 inculpaţi, iar un număr de 21 cauze au fost soluţionate după împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale.

Deficienţele constatate în activitatea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au influenţat şi creşterea numărului cauzelor mai vechi de 1 an/2ani/5 ani de la sesizare, unitatea înregistrând, la data de 30.06.2020, un număr de 547 dosare mai vechi de 1 an, 379 dosare mai vechi de 2 ani şi 229 dosare mai vechi de 5 ani de la sesizare.”