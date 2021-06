Dezbaterea moțiunii de cenzură - Discursul premierului Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu a participat astăzi la dezbaterea moțiunii de cenzură în Parlamentul României

Florin Cîțu: Doamnă președinte a Senatului, domnule preşedinte al Camerei Deputaților, stimați colegi, senatori și deputați, dragi români! 9.12.2019, 13.05.2020 - vă aduceți aminte ce reprezintă aceste date? Mă uit aici, două moțiuni simple depuse împotriva mea de PSD. Să nu mai amintim nenumărate interpelări, chemări la ”Ora prim-ministrului”, a Guvernului ș.a.m.d. Românii au înțeles deja concluzia acestor tertipuri pesediste. Social-democrații văd în mine cel mai mare inamic al lor, o amenințare și o vedem și în această moțiune de astăzi. De ce? Pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări de orice formă cu PSD. Toți românii trebuie să știe că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Știți deja ce fel de politician sunt și știți că niciodată, dar niciodată, nu aș susține, nici măcar în glumă, să dau jos propriul guvern, ca apoi să fac guvernare cu PSD. Am intrat în politică fiind liberal convins și voi respecta până la capăt principiile și valorile liberale. Domnilor de la PSD, degeaba vă supărați! Vă mințiți singuri! După 25 septembrie va fi și mai rău pentru dumneavoastră. Am tranșat alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică, nu scăpați! Și această moțiune, ca și cele de anul trecut, se referă doar la persoana mea. Ați dezvoltat o obsesie personală, vă e frică. Nu au nicio legătură cu activitatea mea sau a guvernului pe care îl conduc, dar vă înțeleg, știu că nu vă pricepeți; dumneavoastră mai mult cu stratagemele decât cu munca! Dar vă spun și acum, să fie foarte clar: guvernarea merge foarte bine! Coaliția este puternică, este unită și pregătită să guverneze cel puțin opt ani de zile de acum încolo. Vă spun doar așa, ca să aveți timp să vă pregătiți toate moțiunile până în 2028. Nu de alta, mă gândesc că poate până atunci găsiți niște minciuni mai credibile pe care să le credeți măcar dumneavoastră. Românii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneți, mai ales după ce au citit textul jalnic, patetic, penibil, lipsit de temei al prezentei moțiuni.

Dragi români, economia a trecut cu bine peste cea mai mare criză din ultima sută de ani. Dar ce a făcut PSD în această perioadă, în tot acest timp? A sabotat din parlament, a atacat în spațiul public toate acțiunile guvernului. Mai țineți minte când trompetele pesediste amenințau că va fi foamete, că economia va fi în colaps? Aţi panicat românii şi atât. Cereți-vă scuze românilor! I-aţi mințit, i-aţi manipulat! Uite că economia merge foarte bine. În trimestrul IV 2020, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. În trimestrul I 2021, printre cele mai mari creșteri din UE. Acestea sunt cifre date de Eurostat. Rata inflației este cea mai mică, decât în orice altă perioadă în care România era guvernată de socialiști. Dobânzile, la fel. Veniturile românilor cresc cu aproape dublu față de rata inflației. Dobânzi mai mici, venituri care cresc mai repede decât rata inflației - lecție de economie: așa crește puterea de cumpărare - și locuri de muncă. Așa se face guvernare de succes, guvernare de centru-dreapta.

Vă mai dau o veste, că a trecut așa, pe lângă dumneavoastră. Pe 21 iunie 2021, Eurostat a arătat că puterea de cumpărare din România e mai mare decât în Grecia, Bulgaria, Ungaria - da, în România! Guvernare liberală, aşa se face.

Domnule Ciolacu, cred că este momentul ca dumneavoastră şi colegii dumneavoastră să vă cereți scuze faţă de românii care au credite. I-aţi mințit, i-aţi manipulat. Anul trecut aţi forțat trecerea de ROBOR la IRCC, și din acel moment românii care au credite au plătit mai mult în fiecare lună. Nu vreți să plătiți dumneavoastră diferența de bani? Că aveţi de unde!

Îi încurajez pe toți românii care au plătit rate mai mari la bancă să meargă la sediul PSD și să ceară diferența. Să știți că au de unde să vă dea banii.

Dragi români, vă mai spun un lucru. În această guvernare am schimbat total paradigma în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Două lucruri foarte-foarte clare: am alocat mai multe resurse pentru investiţii, sume-record în ultimii 11 ani - 11 ani! -, și tot așa vom continua.

Am mai făcut o schimbare majoră, care respectă regula de aur în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Facem o pauză aici şi explicăm pentru PSD ce înseamnă acest lucru. Guvernul crește împrumuturile doar pentru investiții care au un randament pozitiv în viitor. Deci nu este vorba de împrumuturi pentru investiții așa, în general, este vorba de împrumuturi doar pentru investiții profitabile. Sper că sesizați diferența. Dacă nu, după moțiune mai stau 5-10 minute cu dumneavoastră, cu pixul, cu foaia de hârtie, și vă explic cum se face.

Încă o clarificare, domnilor de la PSD. Cheltuielile care ajung direct în buzunarele baronilor PSD şi ale sinecuriștilor PSD nu sunt investiții, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani de zile. Noi nu folosim aceste împrumuturi pentru a plăti asistență socială. O coincidență bizară: în acele localități conduse de PSD vedem o creștere exponențială a asistenței sociale. Cum crește sărăcia doar la acele primării sau în acele localități conduse de primari PSD? O coincidență bizară a ultimilor 30 de ani de zile. Nu vom folosi împrumutul pentru a plăti sinecuri, așa cum obișnuiați dumneavoastră. Aţi condamnat ani de zile categoriile defavorizate să rămână prizonierii ajutorului social. Nu le-aţi oferit locuri de muncă, nu ați încurajat mediul privat să creeze locuri de muncă, nu aţi stimulat investițiile pentru a-i ajuta pe românii care trăiau din ajutor social să aibă un salariu decent și, mult mai important, să fie independenți financiar și să nu depindă de pixul unui funcționar sau ales local. În anii trecuți, PSD se împrumuta scump, cel mai scump de pe pieţele internaționale, pentru a plăti dezmățul politicilor fiscal-bugetare iresponsabile.

Se compară, dragi români, strategia falimentară implementată de PSD din acea perioadă cu ceea ce facem noi astăzi? Dragi pesedişti, se compară? Împrumuturile prin PNRR sunt doar pentru investiții - accentuez aici: doar pentru investiții. Orice manual de economie vă spune acest lucru: te împrumuți pentru investiții. Dacă l-aţi deschide vreodată, aţi vedea așa ceva. Nu pot să aibă altă destinație acești bani, oricât ar saliva baronii PSD. Doar prin investiții profitabile lăsăm ceva generațiilor viitoare - o infrastructură mai bună, o economie modernă, venituri mai mari, creștere economică sustenabilă. Doar prin investiţii!

Iar guvernul condus de mine nu doar vorbește despre investiții. Am alocat la buget cea mai mare sumă din ultimii 10 ani: 61,4 miliarde de lei sau 5,5% din PIB, cum vreți. Și tot așa continuăm. Sunt sume record, iar diferența clară față de PSD este că noi acești bani nu doar îi alocăm în buget, îi și investim, iar la fiecare rectificare bugetară nu îi tăiem, cum îi tăiați dumneavoastră ca să ajungă banii baronilor PSD, îi continuăm cu investiții. Cifre, domnilor, în 2021, față de 2020, investițiile în economie deja după cinci luni de zile sunt mai mari cu 3,9 miliarde de lei, aproape un miliard de euro, deja, față de 2019, când dumneavoastră erați la guvernare, 7,3 miliarde de lei, deja, investiții. Acesta sunt fapte, nu vorbe, sunt cifre deja.

Dragi români, avem o șansă unică pentru România, peste 76 de miliarde de euro prin PNRR și fonduri UE până în 2027, plus cel puțin 98 de miliarde de euro de la bugetul de stat până în 2028 tot pentru investiții. Așa cum v-am spus, pregătiți-vă, această coaliție puternică rămâne la guvernare cel puțin până în 2028. În total, vorbim de aproape 175 de miliarde de euro care vor intra în economia României doar pentru investiții. Ca să înțelegeți importanța sumei, vă dau ca termen de comparație PIB-ul României, care este de aproximativ 213 miliarde de euro. Deci, în economie intră 175 de miliarde, cel puțin, de euro, într-o economie cu un PIB de 213 de miliarde de euro. Ei, asta numesc eu vești fantastice pentru români în perioada următoare și un impact pozitiv pentru viața lor. Cu o singură condiție, și o condiție suficientă, necesară, obligatorie, cum doriți dumneavoastră să o puneți: această guvernare responsabilă și competentă să administreze aceste resurse până în 2028. Altfel, evident, este evident unde ajung banii, nu? În buzunarele baronilor PSD.

Dragi români, știți ce altceva mai este fantastic? Datele Eurostat confirmă faptul că în România sunt cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Este și normal ca în aceste condiții să crească consumul. Alimentele sunt ieftine, puterea de cumpărare crește, crește și consumul. Românii sunt mai fericiți. Institutul Național de Statistică a anunțat o creștere semnificativă a puterii de cumpărare. Câștigul salarial mediu net a crescut cu 11,9% în aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Dar, și mai important și foarte mare atenție, datele INS au arătat o creștere semnificativă a puterii de cumpărare cu 8,4%. Astea sunt date oficiale, nu le poate nega nimeni, nu sunt doar vorbe, nu sunt impresii, nu sunt discuții la gura focului. Sunt date oficiale. Pentru PSD, să înțeleagă, veniturile nete au crescut mai rapid decât prețurile, așa crește puterea de cumpărare. Acest lucru înseamnă că veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie. Și, după cum am mai spus, o spun și astăzi aici, am luat cele mai bune măsuri pentru economie, iar rezultatele se văd. Avem cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Revenirea în V - vă aduceți aminte când spuneam de anul trecut - s-a întâmplat, este o certitudine, iar România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la această criză economică. Și anul trecut toți amenințați românii. FMI estimează o creștere economică pentru acest an de 7 procente. Asta spuneți dumneavoastră că este criză, România este în criză când avem o creștere economică de 7 procente? Ar trebui să vă luați poveștile și să le verificați din nou. Că lucrurile stau bine este confirmat și de managerii români. 60%, da?, 60% dintre managerii români sunt optimiști cu privire la revenirea economiei, potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers.Încrederea managerilor în perspectivele de creștere a economiei a atins un nivel record în ultimul deceniu, iar asta spune totul. Ar trebui să repet acest lucru, ca să fie foarte clar. Deci, încrederea managerilor în această guvernare a atins un nivel record în ultimul deceniu. Este un studiu făcut independent, nici de guvern, este făcut în sectorul privat.

Domnilor de la PSD, nu știu dacă mai este nevoie să vă aduc aminte cât de îngroziți erau cei din sectorul privat în timpul guvernării socialiștilor. Mai țineți minte Ordonanța 114 cu care ați spus în genunchi toată economia? Mai țineți minte când voiați să naționalizați Pilonul II de pensii? Artizanul acelei soluții, între ghilimele, al naționalizării Pilonului II de pensii este astăzi europarlamentar, dl Ciolacu era vicepremier în acel guvern și astăzi este președintele PSD.

Dragi români, lupul își schimbă părul, dar năravul ba! În ceea ce privește cadrul fiscal, am promis predictibilitate și asta am livrat. Am spus că nu creștem taxe, nu introducem altele noi și asta am livrat. Doar așa putem dezvolta România! Și uite că avem și venituri mai mari la buget, chiar dacă nu am crescut taxele, nu am introdus altele noi. A crescut conformarea voluntară exact așa cum am estimat eu, atunci când statul își plătește facturile la timp și nu hărțuiește antreprenorii, veniturile la buget cresc. It's that simple! Veniturile în 2020 față de 2019 au crescut cu 1,7 miliarde de lei; în 2020 față de 2018 - 27,4 miliarde de lei. Anul acesta venituri mai mari decât anul trecut. Este simplu! Rețeta e simplă, statul își face treaba, nu hărțuiește investitorii, plătește facturile la timp, iar aceștia plătesc taxele și conformarea voluntară crește. Pesediștii au făcut tot posibilul să blocheze vaccinarea. Pentru că am tot auzit în moțiune vorbind de vaccinare, singura soluție pentru a reveni la normalitate și a depăși pandemia este vaccinarea. Dar de ce vrea PSD-ul să blocheze vaccinarea? Ați văzut dumneavoastră vreun lider al PSD să meargă într-un centru de vaccinare în țara asta să promoveze vaccinarea? Ați văzut undeva așa ceva? Vreau să mi-l arătați. Unde au fost acești lideri în această perioadă, în afară de a spune că această campanie nu funcționează? Niciunul nu a ieșit să susțină campania de vaccinare. PSD a vrut să blocheze chiar și PNRR. Vă aduceți aminte șantajul din Parlamentul României? Investiții de 29,2 miliarde de euro, bani care ajung la toți românii. Acesta este PSD!

Dragi români, cu această moțiune de astăzi este clar pentru toată lumea, această moțiune este actul oficial care consfințește alianța dintre PSD și AUR. Ce-i unește? Ura față de tot ce este modern, față de proprietatea privată, ura față de antreprenori și investitori, față de libertatea individuală, față de statul de drept, exact opusul nostru!

În încheiere, am un mesaj clar pentru toți românii: așa cum am mai spus, indiferent de costurile politice pe care poate o să le am, mi le asum. Românii trebuie să știe că facem reformele pe care ni le-am asumat în programul de guvernare, pentru că sunt vitale pentru România, nu pentru că ne spune X sau Y. Facem aceste reforme pentru că așa merge România înainte. Acesta este guvernul care va face reforme indiferent de piedici, de oriunde vin aceste piedici. Reformăm sistemul pensiilor, sistemul de salarizare, administrația publică și sistemul de justiţie. Facem reforma sistemului de pensii pentru a ne asigura că putem plăti pensii mărite și în 2030. Facem reforma justiției ca să corectăm politica pro-infractori a PSD, să ridicăm MCV-ul. Facem reforma companiilor de stat pentru a-i asigura că nu mai aruncăm banii românilor în găuri negre. Reformele vor asigura predictibilitate, pentru că doar așa putem dezvolta România. Suntem în stadiul în care dacă nu facem ceva, dacă nu facem aceste reforme, vom rămâne la coada Europei, acolo unde ne-a ținut PSD atâția ani. Asta vă deranjează, de fapt, domnilor de la PSD. Îi scoatem pe români din sărăcie și nu-i veți mai putea ține captivi în logica ajutoarelor sociale. V-am spus, moțiunea PSD - AUR va eșua. Noi vrem bine, PSD și AUR vor rău. Noi vrem evoluție, PSD și AUR vor involuție. Dar este o vorbă din popor care vi se potrivește perfect: cine se aseamănă se adună! Vă mulțumesc!