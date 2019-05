Dezvăluiri halucinante: podul peste Prut, blocat de 'zona de liniștire și reproducere' a unor pești

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat miercuri, la Antena 3, că podul de la Ungheni, de peste Prut, este blocat din cauza unor probleme de mediu legate de o „zonă de liniștire și reproducere” a unor pești.

„Am fost la Iași și am vrut să am o discuție cu cei de la mediu, de acolo, am solicitat prefectului să îi cheme pe cei de la Direcția de Mediu, m-am întâlnit cu mai mulți parlamentari, toți interesați să deblocăm problema Podului de la Ungheni, de peste Prut. De ce e blocat podul acesta? Dacă vă vine să credeți, acolo unde vine pila podului pe teritoriul României este, am să citez, 'zona de liniștire și de reproducere a unei specii de pești'. Exact unde cade pila podului peștele și-a găsit.. Lucrurile astea nu sunt prevăzute într-un act normativ, într-o lege, ceva, domnule într-o hotărâre de Guvern, să scrie că e arie protejată”, a spus Răzvan Cuc la Antena 3.

El a pus problema pe seama ONG-urilor care blochează aceste proiecte de investiții.

Cel mai mare pod rutier de conectare a Republicii Moldova cu România va avea o lungime de 1,14 kilometri și patru benzi de circulație. Va asigura legătura autostrăzii Tg. Mureș-Iași-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a orașului Ungheni din Republica Moldova.