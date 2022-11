Dezvoltatorul bulgar de drone Dronamics a încheiat un parteneriat cu Cranfield Aerospace Solutions

Dezvoltatorul şi operatorul bulgar de drone cargo Dronamics a anunţat miercuri încheierea unui parteneriat cu firma Cranfield Aerospace Solutions (CAeS), pentru a integra tehnologia sa cu celule de combustie cu hidrogen în dronele cargo Black Swan, dezvoltate de Dronamics, informează agenţia BTA, potrivit Agerpres.

Având încredere că tehnologia celulelor de combustie poate oferi posibilitatea aviaţiei cu emisii zero, cele două firme vor lucra împreună pentru a aduce pe piaţă o soluţie viabilă şi sustenabilă pentru servicii de livrări de marfă, a precizat Dronamics într-un comunicat de presă. Colaborarea se va concentra pe integrarea tehnologiei CAeS în domeniul celulelor de combustie cu hidrogen în dronele Black Swan, rezultând o ofertă cu emisii zero fezabilă din punct de vedere tehnic şi comercial.Dronele Black Swan pot transporta 350 de kilograme de marfă pe o distanţă de până la 2.500 de kilometri şi urmează să transforme modul de transport al mărfurilor, astfel încât livrările în aceeaşi zi pe distanţe lungi să devină accesibile, eficiente şi prietenoase cu mediul, a precizat Dronamics.Co-fondatorul Dronamics, Konstantin Rangelov, a declarat că parteneriatul cu Cranfield Aerospace Solutions le va permite să aducă mai rapid "tehnologie aeronautică cu emisii zero către mai multe comunităţi şi firme din toate colţurile planetei".La rândul său, directorul general de la CAeS, Paul Hutton, a apreciat că parteneriatul cu Dronamics este o oportunitate fantastică pentru CAeS. "Nu doar că va transforma tehnologia de celule de combustie pe hidrogen pe care o dezvoltăm în prezent dar va avea şi un impact uriaş asupra industriei transportului de marfă", a spus Paul Hutton.Având în vedere obiectivul global de emisii zero de carbon în 2050, anunţat recent de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile la conferinţa COP27, Dronamics şi CAeS cred cu fermitate că a venit timpul să abordeze aceste provocări.Stire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.