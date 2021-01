Diana Șoșoacă, despre Costel Alexe: Dacă un ministru se pretează pentru 20.000 de euro să se discrediteze în asemenea hal, înseamnă că România este pe butuci

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a comentat luni, la Antena 3, cazul fostului ministru PNL Costel Alexe acuzat de procurorii DNA că ar fi luat șpagă 22 de tone de tablă.

„Daca un ministru se preteaza pentru 20.000 de euro sa se discrediteze in asemenea hal, inseamna ca Romania este pe butuci. Atat pot sa va spun” „Rog organele de ancheta si justitia sa nu se mai lase impresionata, sa faca dreptate raportat la probele din dosar, nu la ceea ce spune presa si nu la comenzi politice si santaj politic. Cred ca e momentul restartarii”, a adăugat senatoarea.

Ea a condamnat apariția în presă a numelui lui Costel Alexe deși în comunicatul DNA nu se menționează explicit numele ministrului anchetat.

„Nu am fost niciodata de acord cu discreditarea persoanelor in public fara sa avem siguranta ca despre ele este vorba. Am militat mereu ca justitia sa nu se faca pe televiziune. Nu ii iau apararea dlui Alexe, dar numele sau nu apare pe nicaieri decat in sursele unor ziaristi. Ar trebui sa incetam cu discreditarea unor oameni pana cand organele de ancheta nu vor da ele insele numele. Ar trebui sa respectam prezumtia de nevinovatie. Odata ce scandalurile apar in presa, imaginea acelei persoane e distrusa total si nicio hotarare a instantei nu va putea sa-i mai albeasca imaginea. Atentie!”, a mai declarat Diana Șoșoacă la Antena 3.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, luni, că solicită încuviinţarea urmăririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru PNL al Mediului şi fost deputat, pentru luare de mită şi instigare la delapidare, după ce ar fi cerut de la managerul unui combinat siderurgic 22 de tone de produse din tablă, pentru alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi monitorizarea măsurilor luate pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme.

Fostul ministru respinge acuzațiile

Fostul ministru Costel Alexe a declarat luni, după ce DNA l-a acuzat de luare de mită şi instigare la delapidare, că are încredere în actul de justiţie şi îşi doreşte cât mai repede finalizarea acestui demers.

"Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare'', a spus Costel Alexe, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Iaşi şi actual şef al CJ Iaşi.

