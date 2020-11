Din noiembrie 2019 s-au dat în trafic 46 km de autostradă (Ministerul Transporturilor)

Într-un an de guvernare, au fost semnate contracte pentru proiectare şi execuţie pentru 436 de km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare şi drumuri naţionale în valoare de 8,2 miliarde lei şi s-au dat în trafic 45,6 km de autostradă, a declarat marţi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la prezentarea bilanţului în domeniu după un an de guvernare. Până la finalul anului îşi propune să recepţioneze încă 43 km de autostradă şi 172 de km de variante ocolitoare şi drumuri naţionale, în total 315 km de infrastructură rutieră modernizată.

Acesta a vorbit şi de faptul că a deblocat proiecte pe toate cele patru moduri de infrastructură şi că a reuşit să păstreze în acest an toate şantierele deschise.

”Am deschis noi şantiere, am revitalizat şi accelerat proiecte esenţiale peste care se aşternuse praful în sertarele companiilor din portofoliul Ministerului Transporturilor”, a declarat Bode.

În ultimul an au fost daţi în trafic 46 de kilometri de autostradă, inclusiv ”lotul-muzeu” Lugoj - Deva 3, iar până la finele anului mai urmează încă 43 de kilometri.



”În noiembrie 2019 am fost învestit cu o responsabilitate, nu cu o funcţie. Aceea de a asigura dezvoltarea, de a identifica finanţarea şi de a accelera construirea infrastructurii de transport în România. A fost un an în care am asumat decizii strategice, în care am lansat un document major de viziune pe termen mediu şi lung, Planul de investiţii în Infrastructura de transport pentru perioada 2020-2030, şi în care am deblocat proiecte majore de infrastructură pe toate cele patru moduri de transport. Lucrul care mă bucură cel mai mult este că am reuşit să menţinem şantierele deschise, am deschis unele noi, am revitalizat şi accelerat proiecte esenţiale peste care s-a aşternut praful în sertarele companiilor, în condiţiile în care contextul ne era unul potrivnic, fiind marcat de o criză sanitară profundă. Am reuşit să imprimăm domeniului transporturilor acel dinamism care îi lipsea şi să-l transformăm în motorul care pune în mişcare economia. Am reuşit să repornim acest angrenaj al investiţiilor în infrastructura de transport, pe care se va reclădi economic România în următoarea decadă”, a spus Bode.

RUTIER

În sectorul rutier, ”sectorul spre care se îndreaptă atenţia publicului”, au fost emise ordine de începere a lucrărilor pentru obiective ce însumează circa 131 km, de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale, în valoarea de aproximativ 3 miliarde lei.

”Credem că până la sfârşitul anului vom reuşi să emitem ordine de începere a lucrărilor pentru încă aproximativ 45 km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, în valoare de 1 miliard lei. Până la finalul acestui an se va lucra pe încă 180 de km reţea de drumuri în plus faţă de momentul noiembrie 2019, valorea totală a lucrărilor ridicându-se la 4 miliarde lei”, a spus oficialul.

De asemenea, în perioada ianuarie-octombrie 2020, au fost încheiate procedurile de achiziţie publică şi semnate contracte noi pentru proiecte de investiţii, contracte de proiectare şi execuţie în domeniul rutier de 8,5 miliarde lei, însumând 436 km, din care 192 de km de autostrăzi şi drumuri expres.

Din noiembrie până în octombrie 2020 au fost daţi în trafic 46 km de autostradă, inclusiv lotul Lugoj - Deva 3.

”Până la sfârşitul anului ne propunem să recepţionăm încă 43 km de autostradă, Sebeş - Turda lotul 1, VO Bacău (17 km) şi Râşnov - Cristian. Ne-am propus să dăm în trafic până la sfârşitul anului încă 172 de km de variante ocolitoare, vor fi recepţionate 315 km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale în 2020”, a spus Bode.

În ceea ce priveşte proiectul autostrăzii Sibiu - Piteşti, se lucrează în prezent pe segmentul Sibiu - Boiţa, primul lot, cu un progres fizic de aproape 30%. A fost semnat contractul pentru secţiunea 5, Curtea de Argeş-Piteşti, 30 km, secţiunea 4, între Tigveni şi Curtea de Argeş, este în curs de atribuire. A fost lansată licitaţia pentru secţiunea 3 Cornetu-Tiveni, iar pentru secţiunea 2 documentele sunt pregătite pentru a fi trimise la ANAP.

În ceea ce priveşte Autostrada Transilvania, în 2019 se lucra timid pe două din cele zece loturi, Iernut-Cheţani şi Biharia-Borş, afirmă ministrul Transporturilor. Astăzi avem 25 km din Autostrada Transilvania daţi în trafic, avem 110 km în execuţie şi mai avem două tronsoane pentru care sunt demarate procedurile de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie.

Pentru Autostrada Braşov - Bacău (A13), pe 22 mai a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie. Autostrada A7 Ploieşti - Suceava - Siret, ”anul trecut nu avea nicio perspectivă”, iar anul acesta avem cele patru loturi, de la Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani, toate în execuţie documentaţiile, anul viitor vor fi finalizate toate şi vor fi semnate contractele de proiectare şi execuţie, cu termen de finalizate 24 de luni. Pentru celelalte două tronsoane, de la Paşcani la Suceava şi de la Suceava la Siret sunt semnate contractele pentru realizarea documentaţieilor.

”Autostrada A8, imediat ce am preluat guvernarea am anulat parteriantul public-privat. Astăzi pe tronsonul Târgu Mureş - Ditrău - Tg Neamţ - avem perspectiva ca la mijlocul anului viitor să finalizăm documentaţia pentru cei 211 km. Pentru podul de la Ungheni, s-a depus notificarea privind solicitarea de emitere a acordului de mediu în 31 iulie, ulterior vom emite HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici undeva la sfârşitul acestui an”, a precizat ministrul.

Şi la Autostrada Comarnic - Braşov a fost anulat parteneriatul public-privat ”pe care nu îl înţelegea nimeni”. A fost anunţat câştigător pentru descărcarea de la Comarnic, studiu de fezabilitate. Pentru proiectare şi execuţie a variantei de ocolire Comarnic, 2,5 km, contractul a fost scos la licitaţie, procedura de atribuire se află în contestaţie.

Citește și: Scene fără precedent! Un polițist a fost tăiat cu cuțitul, după ce i-a cerut unei persoane să poarte mască de protecție



FEROVIAR

Ministrul a precizat că a lansat investiţiile în infrastructura feroviară din Regiunea Moldovei şi a vorbit de închiderea coridorului IV prin semnarea celor trei contracte de execuţie aferente subsecţiunilor din secţiunea Braşov-Sighişoara şi semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Predeal-Braşov.

Sunt în pregătire nouă licitaţii pentru lucrări de modernizare şi realizare studii de fezabilitate pentru aproximativ 1.500 km de cale ferată. Valoarea estimată totală este de 15,02 miliarde lei fără TVA, din care lucrări în valoare de 14,62 miliarde lei fără TVA.

” Am alocat sume importante pentru întreţinerea infrastructurii de cale ferată prin două rectificări bugetare pozitive şi am demarat procedurile pentru achiziţia a două trenuri de lucru, în valoare de 180 milioane euro”, spune el.

La metrou a fost inaugurată pe 15 septembrie prima secţiune a Magistralei 5 Drumul Taberei-Eroilor, în lungime de 6,9 km, cu zece staţii şi un depou.