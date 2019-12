Din SCANDAL în SCANDAL: După conflictul cu Victor Ciutacu, Marian Godină se CEARTĂ cu Cristian Sabbagh

Polițistul Marian Godină, devenit celebru pentru modul amuzant în care povestea diverse pățanii din timpul programului său de la Poliția Rutieră, pare să fi devenit un fan al conflictelor. Numirea nașului său Traian Berbeceanu în funcția de șef de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea, însă Godină nu pare să creadă că orice om are dreptul la propria opinie.

Așa se face că Godină a ajuns să se certe cu realizatorul TV Victor Ciutacu, după ce acesta a atenționat că Berbeceanu nu poate primi certificat ORNISS, din cauza dosarului de corupție în care încă nu a fost achitat definitiv, deși prima instanță i-a dat dreptate fostului șef al BCCO Alba, declarându-l nevinovat. Ieri, Godină a intrat în conflict cu Cristian Sabbagh, celebrul realizator TV. Mărul discordiei a fost tot numirea lui Berbeceanu, Sabbagh comentând ironic decizia lui Vela. Ulterior, soția lui Sabbagh a anunțat, pe Facebook, că cineva ar fi spart contul soțului său. Godină e convins că explicația soției acestuia este o minciună, și vine cu o replică dură.

"Se întâmpla pe 22 februarie 2016, știu data pentru că am căutat mesajele din telefon, nu că aș avea o memorie chiar atât de bună, deși nu uit deloc repede. Telefonul îmi suna non-stop, cam toate televiziunile dorind să mă invite la vreo emisiune, lucru pe care eu nu-l doream, cu atât mai puțin la vreo emisiune de can-can. Ba mai mult, niciodată nu mi-a plăcut să apar la tv, de aceea am fost atât de rar și doar când am considerat că ar fi ok. Așa că refuzam cât de amabil puteam, explicam că nu-mi doresc să apar la televizor, că nu sunt genul și că nu m-aș simți confortabil. Între noi fie vorba, nici nu-s făcut pentru așa ceva și vorbesc destul de greu în fața camerei. După un apel la care n-am răspuns, am primit mesajul de mai jos. Apoi un nou apel. Ca să nu mint, nu o să spun că până la urmă m-a sunat dl Sabagh personal, deși, vag, așa îmi amintesc, că am vorbit direct cu el. În orice caz, țin minte că, după ce i-am refuzat invitația la emisiune, a insistat și a ținut să-mi spună cât de mult mă apreciază, atât el, cât și toți din redacție și că ar fi păcat să nu mă duc pentru că va ieși ceva fain. Îmi amintesc detaliile astea pentru că m-a lăsat mască ce a urmat, mai ales că pe vremea aia nu eram obișnuit cu lucrurui d-astea. De atunci până acum am mai pățit asta de multe ori și acum mi se par lucruri amuzante. În seara aceleiași zile în care primisem mesaj și fusesem sunat, domnul Sabbagh a postat textul ăsta, cu referire directă la mine. Era la doar câteva ore distanță de momentul în care mă ruga să merg la el la emisiune. Așa că…ăsta-i omul! Și ca el sunt mulți alții, nu-i singurul care a procedat așa", scrie Godină pe site-ul său, acolo unde postează și imagini cu un SMS prin care a fost contactat de producătorii lui Sabbagh si, ulterior, după ce a refuzat să meargă în emisiune, atacat.