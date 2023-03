Discuțiile China-Rusia privind gazele naturale

China a prezentat călătoria lui Xi Jinping la Moscova din această săptămână ca pe o "călătorie a prieteniei". Discuțiile privind un acord pe termen lung în domeniul gazelor ar putea dezvălui limitele a ceea ce poate și va face pentru Vladimir Putin, anunță bnnbloomberg.ca.

Rusia, care a fost cel mai mare exportator de gaze din lume până când a invadat Ucraina anul trecut și a pierdut accesul la majoritatea piețelor sale cheie din Europa, este dornică să stimuleze livrările către China. Dar acest lucru necesită noi conducte, deoarece o mare parte din infrastructura de export existentă a Moscovei este orientată spre vest.

Chiar dacă Rusia a accelerat livrările de gaze către China de la invazie prin intermediul unei conducte existente în cadrul unui acord încheiat înainte de război, livrările prin intermediul unei alte legături nu au început. Iar discuțiile privind o a treia rută care ar transporta mai mult gaz decât primele două combinate nu au dus până acum la încheierea unui contract. Aceste discuții rămân un indicator al măsurii în care China este dispusă să depindă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie cheie.

"Există cu siguranță un potențial pentru aprofundarea în continuare a cooperării energetice între țări, dar dacă China devine excesiv de dependentă de importurile de energie din Rusia, acest lucru creează riscuri în viitor?", a declarat Kevin Tu, directorul general al Agora Energy Transition China. "Acesta este un factor pe care China trebuie să îl ia în considerare".

Kremlinul a declarat vineri că discuțiile vor include detalii despre energie, dar a recunoscut că China trimite mai ales oficiali guvernamentali și că la dineul de stat de încheiere vor apărea directori ruși din domeniul energiei. Nu a existat nicio indicație cu privire la faptul dacă pe ordinea de zi se va afla un acord privind cel de-al treilea gazoduct, cunoscut sub numele de Power of Siberia 2.

Aprovizionarea cu energie este o sursă cheie de bani pentru Putin pentru a-și susține războiul din Ucraina, în timp ce SUA și aliații săi continuă să furnizeze guvernului de la Kiev arme pentru a riposta. Deși China a evitat să ofere Rusiei sprijin letal în mod direct, ea rămâne cel mai important partener diplomatic și economic al lui Putin și o sursă cheie de venituri.

"Văd o reafirmare a relației, o demonstrație de sprijin politic - ceea ce este mai puțin clar este cum se traduce aceasta în ceva tangibil", a declarat Ja Ian Chong, profesor asociat de științe politice la Universitatea Națională din Singapore.

De la invazia Ucrainei, cel mai mare importator de petrol din lume a fost deja o sursă crucială de sprijin pentru Rusia, izolată de piețele occidentale și confruntându-se cu o serie de sancțiuni fără precedent. În parte datorită prețurilor ridicate la petrol și gaze, comerțul bilateral a atins un record în 2022.

Datele de import ale Chinei arată că Rusia este al doilea cel mai mare furnizor de țiței și cărbune, după Arabia Saudită și, respectiv, Indonezia, și numărul patru pentru gazele naturale lichefiate. (Ultimul clasament nu include volumele de gaze transportate prin conducte terestre, pe care China a încetat să le mai raporteze la începutul anului trecut). În ultimele 10 luni ale anului 2022, achizițiile Chinei de energie rusă - țiței și produse, gaze naturale și cărbune - au crescut vertiginos la 74,3 miliarde de dolari, de la 46,8 miliarde de dolari în perioada corespunzătoare din 2021.

China nu a recunoscut plafonul de preț pentru țițeiul rusesc impus din decembrie de Grupul celor șapte țări industrializate și aliații lor și nu pare să cumpere sub nivelul de 60 de dolari pe baril - deși prețurile opace fac ca acest lucru să fie dificil de stabilit cu certitudine.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, China, împreună cu India, au preluat luna trecută peste 70% din exporturile de țiței ale Rusiei.

Gazul, subiectul cel mai fierbinte

Cu toate acestea, gazul ar putea fi cel mai mare semn de întrebare în timpul vizitei lui Xi. Luna trecută, la cea de-a 30-a aniversare a Gazprom PJSC, Putin a declarat că Asia-Pacific - și China în special - va conduce cererea globală de gaze în următorii 20 de ani, ceea ce face esențială dezvoltarea producției de gaze, a facilităților de prelucrare și de transport în estul Rusiei.

Fluxurile de gaze anul trecut prin intermediul legăturii Power of Siberia, care a fost lansată la sfârșitul anului 2019, au crescut cu aproape 50%, ajungând la 15,5 miliarde de metri cubi - și urmează să ajungă la 38 de miliarde de metri cubi pe an până în 2025. În septembrie, Gazprom a semnat un acord suplimentar la contractul de 400 de miliarde de dolari cu China National Petroleum Corp. - cel mai mare din istoria producătorului rus de gaze - pentru a transfera plățile în ruble și yuani de la euro.

Cea de-a doua conductă din Orientul Îndepărtat ar trebui să livreze în cele din urmă încă 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Proiectul "Power of Siberia 2", care este în prezent în discuție, ar putea transporta până la 50 de miliarde de metri cubi pe an. În mod critic, ar furniza gaz din Peninsula Yamal, aceeași regiune din care Rusia își procură exporturile europene.

"Chinezii nu par să fie presați de timp pentru a negocia", a declarat la începutul acestui an Vitaly Yermakov, cercetător senior la The Oxford Institute for Energy Studies. "În timp ce Rusia stă pe o bombă cu ceas, confruntându-se cu o potențială reducere drastică a volumelor de export de gaze și fiind atentă la faptul că efectul de contrabalansare a veniturilor din exporturi, datorat prețurilor foarte ridicate de astăzi la gaze, va începe probabil să se risipească în următorii ani."