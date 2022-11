Divorț cu scandal pentru 'diavolii roșii': Manchester United a renunțat la Cristiano Ronaldo

Manchester United a anunţat, marţi seară, pe site-ul oficial, că se desparte de atacantul portughez Cristiano Ronaldo (37 de ani), decizia fiind luată de comun acord cu jucătorul, potrivit News.ro,

“Cristiano Ronaldo părăseşte Manchester United de comun acord cu clubul, cu efect imediat”, a precizat United. Clubul i-a mulţumit portughezului “pentru contribuţia imensă” din cele două perioade petrecute pe Old Trafford, în care Ronaldo a jucat în 346 de meciuri şi a înscris 145 de goluri.

“Clubul le doreşte noroc lui şi familiei sale. Toţi cei de la Manchester United rămân concentraţi pe progresul echipei sub conducerea lui Erik ten Hag şi munceşte pentru obţinerea de succese pe teren”, a precizat gruparea engleză.

Ronaldo a confirmat și el despărțirea de club și a spus că îi iubește pe fanii „diavolilor roșii”.

Decizia de marţi vine după ce Cristiano Ronaldo a declarat recent, într-un interviu exploziv că s-a simţit trădat la Manchester United, că proprietarilor nu le pasă de club, că tehnicianul Erik ten Hag nu îl respectă şi că oficialii clubului nu au arătat compasiune atunci când în aprilie jucătorului i-a murit la naştere unul dintre gemeni.

Ronaldo era legitimat la Manchester United din august 2021.

Portughezul a dezvăluit că a fost foarte aproape de semna pentru rivala Manchester City, anul trecut, însă fostul antrenor Alex Ferguson a fost cel care l-a convins să nu facă acest pas, informează Reuters.



Ronaldo a spus că Ferguson a avut un rol hotărâtor în revenirea sa pe Old Trafford, după despărţirea de Juventus Torino, în august 2021, când a semnat un contract pe două sezoane cu Manchester United, revenind la clubul alături de care a câştigat opt trofee majore în perioada 2003-2009.



"Ei bine, sincer, a fost aproape... E ceva despre care au vorbit mult, iar Guardiola (antrenorul lui Manchester City - n.red.) a spus în urmă cu două săptămâni, cred, că s-au străduit din greu să mă aibă", a declarat Ronaldo în interviul acordat lui Piers Morgan pentru TalkTV, din care o parte a fost difuzată miercuri.



"Dar, după cum ştiţi, cum istoria mea a fost la Manchester United, iar inima ta şi sentimentele tale sunt cele care fac diferenţa. Şi desigur, Sir Alex Ferguson, de asemenea. Am fost surprins, dar a fost o decizie conştientă, pentru că inima vorbeşte şi a vorbit tare în acel moment", a subliniat starul lusitan.



El a adăugat că intervenţia lui Ferguson l-a ajutat să-şi limpezească gândurile şi să revină la United. "Cred că a fost cheia, a fost diferenţa în acel moment. Am vorbit cu el (Ferguson) şi mi-a spus că 'este imposibil să mergi la Manchester City'. Iar eu am răspuns: 'OK, Boss'. Aşa că am luat decizia şi a fost o decizie bună", a continuat Ronaldo.



În prezent, Manchester United ocupă locul al cincilea în Premier League, la unsprezece puncte în spatele liderului Arsenal Londra.