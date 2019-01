DNA îi interzice unui inspector să lucreze în cadrul ANAF - Bărbatul, cercetat pentru că ar fi anunțat un om de afaceri că firmele lui erau vizate de controale

DNA Constanta anuntă a Dumitru Tala, inspector in cadrul ANAF, este cercetat sub control judiciar pentru luare de mită, favorizarea făptuitorului si folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. In aceeasi cauza este cercetat un intermediar, Izet Diamir, acesta fiind acuzat de complicitate la luare de mită, complicitate la favorizarea făptuitorului si complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

"În cursul lunii ianuarie 2019, inculpatul Tala Dumitru-Daniel, în calitatea menționată mai sus, beneficiind de ajutorul Izet Diamir, i-a transmis unui om de afaceri (martor în cauză) că două dintre societățile administrate în fapt de acesta vor fi vizate de un control al A.N.A.F. și i-a comunicat data la care va avea loc, precum și obiectul controlului.

În același context, inspectorul i-a mai spus martorului că îl poate ajuta să nu fie sancționat la terminarea controalelor, lucru cu care acesta a fost de acord, după mai multe negocieri.

Foloasele necuvenite, pretinse de inspectorul antifraudă, nu au fost evidențiate în mod concret, doar că valoarea acestora urma să se stabilească la sfârșitul verificărilor, în funcție de gravitatea problemelor descoperite", arata DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi inculpați trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura (Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța) sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați,

d) să nu desfășoare nicio activitate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau în nicio altă activitate de control, constatare și sancționare a contravențiilor în cadrul unei autorități publice sau instituții publice (în cazul inculpatului Tala Dumitru-Daniel),

e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.