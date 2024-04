DOCUMENT - Iranul a trimis o scrisoare către ONU: cum își justifică atacul asupra Israelului

Misiunea iraniană la ONU a denunțat faptul că Consiliul de Securitate nu a condamnat raidul aerian israelian ucigător asupra consulatului țării sale din Damasc, la 1 aprilie.

"În calitate de membru responsabil al Organizației Națiunilor Unite, Republica Islamică Iran este angajată față de scopurile și principiile consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite și în dreptul internațional și își reiterează poziția consecventă că nu caută escaladarea sau conflictul în regiune", se arată în scrisoare.

Totuși, Iranul a avertizat că își va apăra poporul și interesele împotriva oricăror amenințări.

Iranul afirmă că atacul său asupra Israelului "încheie" chestiunea atacului israelian asupra ambasadei sale, informează aljazeera.com

Misiunea Iranului la ONU afirmă pe X că atacul său cu drone și rachete asupra Israelului a fost efectuat "în baza articolului 51 din Carta ONU referitor la apărarea legitimă" și ca răspuns la atacul Israelului din 1 aprilie asupra ambasadei sale din Damasc, Siria.

Odată cu acest atac, "chestiunea poate fi considerată încheiată", afirmă Iranul.

"Cu toate acestea, în cazul în care regimul israelian va face o nouă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. Este un conflict între Iran și regimul israelian necinstit, de care SUA TREBUIE SĂ SE ȚINĂ LA DISTANȚĂ", a adăugat acesta.

