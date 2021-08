Documente ale NHS: 56% dintre pacienții Covid din Anglia au fost testați pozitiv abia după ce au fost spitalizați

Peste 50% dintre pacienții Covid din Anglia au fost testați pozitiv abia după ce au fost spitalizați – din alte cauze – arată documente ale NHS (Serviciul Public de Sănătate) care au fost scăpate din greșeală. Informațiile pun sub semnul întrebării impactul real al virusului asupra sistemului medical.

Datele publicate anterior de NHS arătau că, până săptămâna trecută, 44% dintre cei declarați pacienți Covid au fost testați pozitiv după ce au fost internați. Cifrele care ies acum la iveală indică însă că, în ciuda testării în masă, 56% dintre spitalizările Covid implică pacienți deja internați, cărora li s-au făcut teste Covid de rutină, raportează The Telegraph.

43% au fost testați pozitiv în primele două zile după internare, iar 13% în următoarele zile sau săptămâni.

Oficialii din domeniul sănătății au fost instruiți luna trecută să împartă pacienții în două categorii: cei care au fost internați din cauza infectării cu SARS-Cov-2 și cei spitalizați din alte motive, depistați ulterior cu Covid. Dar NHS a ales să nu publice datele.

Ținând cont că mai mult de jumătate dintre pacienți au fost diagnosticați cu Covid după internare – în unele cazuri după câteva săptămâni – scurgerea de date indică posibilitatea ca virusul să fi avut un rol neglijabil în privința ratei spitalizărilor provocate de Covid.

Datele mai arată și că majoritatea pacienților Covid sunt acum în spital din alte cauze.

„Când oamenii aud de internări cu Covid, consideră că SARS-Cov-2 este principala cauză, dar datele arată altceva – este vorba despre infectări depistate după ce au fost făcute teste de rutină”, spune prof. Carl Heneghan, de la Universitatea Oxford.

Un purtător de cuvânt al NHS insistă că mulți dintre pacienți au fost internați cu simptome legate de coronavirus și au fost mai târziu confirmați cu Covid. Alții în „perioada presimptomatică sau erau asimptomatici”.

Exclusive: Telegraph has obtained leaked data showing that, as of last Thursday, just 44 per cent of patients classed as being hospitalised with Covid had tested positive before admission.



