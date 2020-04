Doi militari ucraineni au fost răniţi în atacurile lansate de rebelii proruşi din Donbas – a informat sâmbătă dimineaţă Comandamentul Forţelor Unite, potrivit rador.ro.

Potrivit militarilor ucraineni, în ultimele 24 de ore separatiștii au lansat zece atacuri asupra pozițiilor forţelor armate ale Ucrainei, folosind inclusiv armament interzis prin acordurile de pace de la Minsk. Ziarul Korrespondent aminteşte că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat recent că Ucraina va putea pune capăt războiului din Donbas înainte de încheierea mandatului său de preşedinte.

„Sunt sigur că în mandatul meu vom încheia acest război. Sunt absolut convins. Am mai spus că sunt dispus să aștept un an. Dacă procesul de negociere de la Minsk nu funcționează, vom schimba tactica. Suntem pregătiți pentru acest lucru. Încă nu a trecut un an” – a declarat Zelenski într-un documentar dedicat primului său an de mandat prezidenţial. Zelenski este de părere că primul pas spre încheierea conflictului din Donbas a fost schimbul de prizonieri, iar al doilea – întâlnirea liderilor de state din aşa-numitul „format Normandia” (Germania, Franţa, Ucraina, Rusia).

„Acest lucru este foarte important. Pentru că, dacă nu există o platformă în care să poți negocia cu privire la încheierea războiului, acesta nici nu se va mai încheia. Nu am cedat ţara şi nici nu am îngenunchiat în faţa nimănui, așa cum afirmau unii că vom face.

Avem un rezultat foarte bun. Dialogul nu a fost suspendat” – a adăugat preşedintele Ucrainei. De asemenea, Zelenski a amintit că, acum, reuniunile Grupului de contact trilateral de la Minsk au loc săptămânal, în condiţiile în care, în anii trecuţi, acestea se desfăşurau o singură dată pe lună. În opinia preşedintelui Zelenski, Ucraina a obţinut deja victorii parțiale, însă pentru a restabili integritatea teritorială a ţării mai este nevoie de „puțin” timp.