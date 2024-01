Doi turiști români au avut un șoc în Slovenia: țeapa care se dă în benzinării și pe autostrăzi

Doi turiști români au avut parte de o experiență groaznică în Slovenia. Paula relatează faptul că, mai nou, au apărut mașini de tractare pe autostrăzi, iar în benzinării la pompă scrie doar ”Gas”. Din nefericire, dacă ai motor diesel și faci plinul, te trezești cu benzină în rezervor. Atunci intervin în schemă ”băieții deștepți” cu mașinile de tractare, care au preț fix pentru ajutorul dat: 400 de euro.

„EVITAȚI SLOVENIA!!! Experiența mea cu Slovenia e una groaznică: acum doi ani, în drum spre România, mașina a avut o eroare la bord. Ne-am oprit într-un peco în Slovenia, au apărut cu o mașină de tractări (ei asta fac, se plimbă pe autostradă) și ne-au zis că o pot face. Ne-au dus la mama naibii într-un sat, au băgat calculatorul și au șters eroarea, preț: 650 euro!!!

La întoarcere ne-am oprit să alimentăm, unde credeți: SLOVENIA! Pe pompă GAS ,logica noastră-motorină! Când am plătit scria că am pus benzină! Am împins mașina în parcare, am sunat mecanicul nostru și ne-a explicat cum putem goli rezervorul. Am căutat peste tot un furtun, nimeni de acolo nu avea nimic! Dar ce aveau?! Ați ghicit, o mașină cu un tip care aștepta proști ca noi ca să "îi ajute" pentru 400 de euro! Am înțeles că e intenționată toată treaba și am refuzat, am fost în sat și am bătut din poartă în poartă până am găsit un furtun la cineva care ni l-a dat, cam cu frică! Proști ca noi erau mulți în parcare, ba chiar mai proști, pentru că ei au plătit!

Acum, soțul meu se întoarce din România și s-a oprit, unde credeți...SLOVENIA! A pus motorină, a dat 50 de euro cash, l-a întrebat ce mai vrea, a zis un cartuș de țigări și că plătește cu cardul! Ce credeți că s-a întâmplat?! I-au luat de pe card motorina și țigările, ca și cum 50 de euro nu au existat! Mi i-a dat la telefon, am încercat să vorbesc în italiană, engleză, franceză, nu au recunoscut! Știu că postarea mea e una lungă, dar vreau să fiți conștienți că ei asta fac, poate ziceți mie nu mi se poate întâmpla! Greșiți, ei găsesc tot timpul o modalitate să te fure! Fiți atenți, oriunde vă aflați și drumuri bune!“, scrie Paula.