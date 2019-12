Donald Trump, al treilea președinte american din istorie pus sub acuzare! Avertismentul unui fost ministru PSD pentru România

Ilan Laufer, fost ministru PSD pentru mediul de afaceri, reacționează după ce Camera Reprezentanților a votat pentru inculparea lui Donald Trump în vederea demiterii, susținând într-o postare pe Facebook că acest lucru reprezintă un risc major pentru România. „România este obligată să își întărească relațiile la nivel instituțional cu Congresul american și să adopte o poziție echidistantă față de Casa Albă și față de Congres în aceasta situație delicată. În acest moment vă pot spune aproape “oficial” că Donald Trump nu va vizita România în primul său mandat la Casa Albă”, susține Laufer.

„Risc major pentru Romania dupa ce presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare ( impeachment ) de catre Camera Reprezentantilor.

Asistam la un moment istoric care poate afecta atat buna functionare a NATO cat si a relatiilor SUA-UE si SUA-Romania.

Donald Trump intra in istorie intr-un mod rusinos , devenind cel de al treilea Presedinte american pus sub acuzare ( impeachment ) de catre Camera Reprezentantilor, urmeazand sa fie judecat de catre Senatul american in vederea demiterii din functie.

Cele doua articole ale punerii sub acuzare sunt:

Primul articol pentru care a fost pus sub acuzare, face referire la abuzul de putere efectuat de Donald Trump in vederea obtinerii unor avantaje electorale din partea Ukrainei, aceasta urmand sa ancheteze familia Clinton si Biden.

Al doilea articol pentru care presedintele SUA a fost pus sub acuzare, mentioneaza faptul ca Donald Trump a obstructionat Congresul american de multiple ori.

Incepand din acest moment riscul ca societatea americana sa se divizeze si pe alocuri sa se radicalizeze este foarte mare. Urmeaza un moment foarte dificil si delicat pentru societatea americana pe plan intern, iar impactul pe plan international si asupra politicii externe va fi resimtit atat in relatia cu NATO cat si la nivelul relatiilor SUA - UE cat si SUA - Romania.

Este evident ca intr-o situatie de posibila criza interna, politica externa poate suferii foarte mult, situatie in care finantarea si buna functionare a obiectivelor de securitate strategice pot fi afectate, ceea ce va avea impact inclusiv asupra securitatii Romaniei.

Romania este obligata sa isi intareasca relatiile la nivel institutional cu Congresul american si sa adopte o pozitie echidistanta fata de Casa Alba si fata de Congress in aceasta situatie delicata.

In acest moment va pot spune aproape “oficial” ca Donald Trump nu va vizita Romania in primul sau mandat la Casa Alba”, scrie Laufer pe Facebook.